宜蘭縣政府在去年底由祕書長林茂盛陞任副縣長，林茂盛身兼副縣長、祕書長至今已有9個月，縣府在28日布人事命令，由民政處處長吳志宏陞任祕書長，民政處長職缺由水利資源處副處長張謙祥陞任，人事調整自10月2日生效。

在林茂盛陞任副縣長後，縣長林姿妙原就屬意讓吳志宏接任，但吳以仍待歷練為由婉謝，在人選未定之際，林茂盛代理祕書長至今，但林姿妙心意不變，吳志宏也才在日前鬆口，答應接下祕書長一職，為縣政打拚。

縣府表示，吳志宏從基層人事人員做起，歷任宜蘭地政事務所人事管理員、縣府文化局人事室主任及羅東鎮公所人事室主任，之後調任縣府秘書，再擔任秘書處處長、參議、勞工處處長及民政處處長等職務，歷練完整，深具溝通協調能力。

陞任民政處長的張謙祥也是第一線工程人員出身，歷任縣府建設局技士、羅東鎮公所工務課課長、經建課課長、縣府建設處交通規劃科科長、建築管理科科長、縣府秘書、秘書處副處長、交通處副處長及水利資源處副處長等職務，具有豐富的行政經驗。

縣府指出，原祕書長林茂盛去年12月25日陞任副縣長後兼代秘書長一職迄今，非常感謝林副縣長身兼二職的辛勞，期望能藉由此次縣政團隊的小幅調整，讓為民服務的效能更加提升，共同為縣民福祉來努力。