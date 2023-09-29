美股9月交易日只剩最後2天。儘管美國公債殖利率仍處於2007年以來高點，但最新公布數據顯示，美國勞動力市場依然堅韌，投資人評估美國經濟仍有撐，帶動美股3大指數開低走高。

截至台北時間28日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲160.69點（或0.48%），暫報33710.96點；那斯達克指數上漲101.46點（或0.77%），暫報13194.31點；標普500指數上漲28.85點（或0.67%），暫報4303.36點；費城半導體指數上漲72.40點（或2.15%），暫報3433.81點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet與臉書母公司Meta同步走強，其中Meta大漲逾2%，僅亞馬遜走跌0.07%。半導體類股普遍走強，輝達漲2.29%，超微大漲逾5%，台積電ADR漲1.80，聯電ADR漲2.53%。

美國勞工部公布，美國上周初次請領失業救濟金人數為20.4萬人，低於預期的21.5萬人。美國商務部公布的第2季GDP仍為2.1%。