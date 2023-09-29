2023年宜蘭勁好TOP10的好食、好物及網路人氣得獎名單出爐，由名廚江振誠擔任評審團召集人，從169件參選美食及商品中，共獲選60件。宜蘭力麗威斯汀表現亮眼，以「熱情仲夏：火龍果鳳梨堡」特色產品，獲得網路人氣獎第一名及飯店組金質獎。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店的「火龍果鳳梨堡」，選用112年蘭陽紅龍果評鑑冠軍的員山在地火龍果，與冬山農會特選黑米結合火龍果汁調和麵粉，製作出蓬鬆、同時帶有嚼勁的粉紅色漢堡皮。後將宜蘭名產、口感細膩粉嫩的的膽肝以在地接軌國際，融合牛肉漢堡排，經反覆摔打後創造絕佳彈性，在大火煎烤下口感緊實焦香，極富口感層次，並結合番茄、起司、美生菜及新鮮鳳梨片，肉排香氣延伸熱帶水果酸甜滋味，創造幸福的味蕾樂章。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店表示，「火龍果鳳梨堡」將在10月1日於宜蘭力麗威斯汀度假酒店咖啡酒吧開始販售，和大家一齊分享得獎喜悅。