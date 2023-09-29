華為推出Mate60系列智慧手機後，眾多黑科技問世引發熱議，25日舉行秋季新品發佈會釋出多項新產品，更吸引全中國大陸甚至全球媒體關注。台大哲學系教授苑舉正27日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，華為有舊中國大家庭的精神，只要是華為員工就有股份，這種公司運營方式對美國形成極大的挑戰。但華為絕不認輸的拚勁則是新中國精神，所以大陸官方現在鼓勵所有的民營企業，要學就跟華為學，華為就是標竿、示範。

苑舉正表示，華為將來會做成一個生態平衡，就是我們生活當中有任何事情，比方說自己要來中天，可以讓車子自動駕駛，自己一邊看資料。如果大家的車全部都是華為系統，會讓我們方便很多很多。華為內部的結構對美國來講，不但是一個科技上的競爭對手，他公司的運營方式是美國極大的挑戰，因為任正非實際上只有1％的股份，只要你是華為員工，你就有股份。而美國不管多大的公司，老闆都是拿lion's share。

「老闆拿最大份，剩下的員工就是，你們分一點骨頭就行了！」苑舉正指出，華為不一樣，華為是所有的員工都一起努力的，所以華為員工出來，每個人都獨當一面。講到星閃是非常厲害，一出來之後，什麼藍牙根本就沒得比，這還只是他眾多科技開發裡面的一個點。

「華為有一個特殊的感覺，他把新中國、舊中國的特色全部集中在一起！」苑舉正強調，華為像個大家庭，這一點像舊中國。但任正非本身的組織方式，處處都是絕不認輸！連孟晚舟都講過「我們向死而生！」這種拚勁，舊中國是沒有的。華為本身的精神，是結合了現代科技、傳統文化，以及戰鬥精神，三者結合在一起。而且這次發布會，大陸所有的媒體都來了，大陸官方現在鼓勵所有的民營企業：「要學，就跟華為學！」