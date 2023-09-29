中秋佳節兩岸漢服交流於新北市板橋區華麗綻放，第十一屆西塘漢服文化周台灣分賽區漢服形象大使選拔賽總決賽，今日在新北板橋充滿濃濃台灣味的農村公園盛大舉行，引起新北市民熱情圍觀參與，今年特別選在中秋節這一傳統節日，希望藉由傳統漢服的吸睛魅力，達到弘揚中國傳統服飾文化 的目標，同時促進兩岸文化交流的積極互動，共同攜手傳承我們共有的文化遺產。

本次活動備受台灣喜愛漢服的同袍關注，十位入圍者從眾多報名人員中脫穎而出，總決賽現場進行連線，由兩岸評審共同選出台灣分賽區的形象大使，前三名受邀參加即將於 11 月 4 日隆重登場的 第十一屆西塘漢服文化周。

今日現場還邀請到知名服裝造型設計師 吉祥老師、漢服推薦官無歡公子進行漢服禮儀、走秀的 現場教學，以及京劇大師吳興國所培養的青年軍「興傳奇青年劇場」演出《蜈蚣嶺》，加上知名古風 歌手右膝、小左的精彩古風歌曲演唱，內容十分精彩，還有漢服商家小義子提供的漢服體驗，現場民 眾對於漢服穿搭體驗都感到非常的開心。

身為評審的漢服推薦官無歡公子表示，今年是第二次在台灣選拔漢服形象大使，這次網路報名競 爭十分激烈，每個入圍者都有超高人氣，由此可以發現台灣民眾越來越喜歡漢服，也開始關注漢服的相關活動，能夠看到傳統服飾文化受到歡迎非常感動，而最興奮期待的莫過於可以和大家一起前往西塘參加今年的西塘漢服文化周，與兩岸漢服愛好者可以相聚交流真是太棒了。

今日漢服文化周團隊帶給新北市民一場傳統漢服文化的視覺饗宴，展現了中國傳統服飾文化的魅 力和活力，豐富了傳統節日的活動方式，同時也看見了台灣民眾對傳統漢服文化活動的需求與熱愛， 未來也將在兩岸舉辦各種弘揚傳統文化的活動，在傳遞及保護珍貴傳統文化遺產的使命中，期望兩岸 能更緊密地走向文化共融的未來。

即將於 2023 年 11 月 4 日舉辦第十一屆西塘漢服文化周是漢服領域最火的年度盛事，年年吸引了 來自各地的知名漢服設計師、藝術家和傳統工匠，主辦方也邀請一系列優秀的表演團隊，為觀眾獻上 了一場場視覺和聽覺的盛宴。今年同樣希望邀請喜愛傳統服飾的大家前來見證文化的傳承與創新，而 錯過今日活動的台灣小夥伴們別著急，可以關注華文版圖的微信公眾號，即可獲取更多第十一屆漢服 文化周的活動相關訊息，歡迎一同前來參加我們的年度漢服盛會喔。

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