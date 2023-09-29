陸美兩國漸趨競爭對立，美國政府去年10月祭出對大陸晶片出口管制措施，並給予台灣和南韓的晶片製造商為期一年的豁免期，根據紐約時報中文網報導，南韓的就業與營收嚴重依賴半導體行業，在其長期盟友美國與中國的科技貿易戰中，南韓陷入了進退兩難的處境。

報導指出，南韓半導體巨頭三星和SK海力士為了在大陸發展業務已斥資逾520億美元，長期以來，大陸業務占這兩家企業銷售額的相當大一部分，而南韓晶片業與大陸的關係正面臨著地緣政治的壓力。雖然這兩家公司在2022年10月中旬獲得了為期一年的豁免期，讓他們暫時不受美國出口管制的限制，但隨著豁免期限將至，市場對豁免能延續多久存在不確定性。

大陸不只是南韓晶片的大客戶，三星和SK海力士在大陸也都有大型生產設施。值得關注的是，半導體占南韓出口的20%，三星和SK海力士長期以來主導著記憶體晶片市場，截至今年6月，三星的記憶體晶片占全球銷量的36%，SK海力士占25%。

而在過去十年，南韓晶片出口量的一半以上都銷往大陸。SK海力士董事長崔泰源今年7月在新聞發布會上坦言，「放棄大陸這個市場？我們是沒法彌補缺口的，」

根據統計，三星40%的NAND晶片在大陸工廠生產，SK海力士30%的NAND晶片和將近一半的DRAM晶片都在大陸生產。

報導總結，無論美國政府對豁免延期做出怎樣的決定，美國的出口管制和限制大陸技術供應鏈的意圖，都可能迫使三星和SK海力士改變其在大陸的業務戰略。而且對南韓來說，與美國過於緊密地結盟，也有遭到大陸經濟報復的風險。