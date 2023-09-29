日媒消息指出，日本三菱汽車決定退出在中國的汽車生產。主因是中國電動車（EV）普及和本土品牌崛起，導致三菱汽車在中國大陸銷量持續低迷，其他日本汽車製造商也陷入苦戰，可能重新檢視在中國的營運策略。

日經新聞報導，三菱汽車決定退出在中國的汽車生產，並與當地合資夥伴中國廣汽集團進行最後談判。

雙方合資的廣汽三菱汽車在湖南長沙有一家工廠，也是三菱在中國唯一工廠，長沙廠從3月起已經停產新車，也不會再復產。廣汽集團將利用湖南工廠改造成電動車生產基地。

廣汽三菱由廣汽集團出資5成，三菱汽車出資3成，三菱商事出資2成。預估廣汽三菱公司將保留，但三菱汽車和三菱商事將撤回資金。

報導指出，廣汽三菱於2012年成立，全盛時期的2018年銷售量高達14萬台，之後中國電動車搶攻市占，2022年三菱汽車在中國大陸銷量暴跌6成，只賣出3萬8550輛。三菱為扭轉頹勢，2022年秋季針對中國市場推出混合動力車Outlander SUV（歐藍德），但銷量仍低於預期。

隨著從中國大陸撤出生產，三菱將經營資源投入東南亞和大洋洲，這兩個地區占公司銷售額的三分之一。

據市調機構MarkLines數據顯示，2022年中國大陸的乘用車銷量為2356萬輛，其中，比亞迪等中國品牌車廠市占成長5.2個百分點，達到50.7％。國外品牌車廠市占率持續衰退，日系車廠市占率下滑2.8個百分點至18.3%。