金門縣烈嶼鄉又稱「小金門」，返鄉青年陳家揚回到阿公阿嬤當年經營理髮廳及百貨店的西方社區，將沉寂已久的店舖改造為「嘉年華冰菓室」，並規劃特色遊程吸引更多觀光人潮，而信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫一路支持，陪伴陳家揚從社區營造走向地方創生，讓街區得以活化、地方重現生機。

駐守金門的國軍從12萬人縮減僅剩5千人，烈嶼更僅剩不到1千人，店家沒有國軍的消費力支撐，逐漸冷清，人口也外流討生活；84年次的陳家揚有感於家鄉沒落，2017年選擇回到小金門，將阿公阿嬤已歇業近30年的「嘉年華理髮廳」重新整理，並沿用當年的招牌與貨架，改造為「嘉年華冰菓室」。

回到家鄉想挽袖做點事情，面臨的最大痛點為何？陳家揚表示，回到家鄉想要創業，沒有經費與資源是最大的難關，而一個人還沒有實績，地方上的民眾也不知道他在做什麼。

所幸有信義房屋社區一家計畫陪伴，他以「嘉年華冰菓室」為據點進行社造工作，帶起老街的觀光熱潮，2020年時策畫老兵劇場，兩個月的行動劇場在金門造成迴響並帶來觀光效益，更創立了玖零肆的伴手禮品牌。

陳家揚創辦了亨式暢遊有限公司、擔任金門縣烈嶼鄉商圈發展協會總幹事、西方社區發展協會總幹事，負責籌備島上的商業發展資源及社區發展，規劃地方特色活動，包括復育原生高粱品種、傳承編織高粱掃把手藝、修復頹屋，以及潮間帶導覽、射擊體驗等。

陳家揚說，原生高粱品種「金選三號」已少有農民種植，他與夥伴向耆老學習如何編織高粱掃把，並鼓勵農民種植原生品種，收購高粱作為體驗課程的原料，更修復閒置已久的頹屋，作為體驗課程所需場地；而金門以戰地文化知名，為讓遊客有更深入的體驗，他向國家公園管理處及鄉公所租借2個閒置營區，自備器材，帶遊客進行射擊體驗。

陳家揚說，社區營造組織前期的成長期，包括基礎的設施、環境的建構，透過社區一家計畫補助的資源得以成長茁壯，包括創業後的媒體效應、累積、名氣與影響力，也都與社區一家計畫串聯的效益息息相關。

陳家揚表示，政府想要的地方創生，需要從商業模式、經濟模式切入，但不是每個地方都適合這個模式，以烈嶼鄉為例，是離島中的離島，許多硬體設施、店家數都沒有到位，與其他城鄉的起步點就不太一樣；「因為每一個社區的困難與問題點都不一樣」信義房屋社區一家計畫由每名社造者提出KPI，更符合在地需求。

陳家揚表示，作為當地較早的返鄉青年，在他的堅持推廣之下，街上多了7-8間店家，而他也協助分享經驗與資源，帶著其他返鄉青年深入社區，希望能推動地方改變，也希望讓更多人認識在地文化，認識小金門。