2024總統大選戰況激烈，在野陣營合作呼聲不斷，民眾黨總統參選人柯文哲27日卻批評，國民黨開出的條件包括不要比民調、一定要當正的，這哪一門子的合作？而近日就一份最新的民調指出，對於如果2024藍白合的話，有40.6%的民眾認為「侯友宜」應該當總統參選人，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》28日起進行網路民調，針對是否支持藍白合？台灣民眾對這件事情的看法，截至28日晚間21時，已有約6000人參與投票。對於「若是藍白合，你認為應該是誰當總統參選人？」有37.5％的民眾認為是「柯文哲」、有40.6%的民眾認為是「侯友宜」、有10.3%的民眾認為是「郭台銘」、有4.0％的民眾認為是「其他人選」、有7.6％的民眾認為「不知道／沒意見」

該民調也調查了「你是否支持藍白合？」有58.0％的民眾表示「非常支持」、有12.9%的民眾表示「還算支持」、有6.6%的民眾表示「不太支持」、有19.2％的民眾表示「完全不支持」、有3.3％的民眾表示「不知道／沒意見」。