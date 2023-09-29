日健建設董事長連進財在職場已超過60年。(圖/中時新聞網攝)

「建築，是一生的承諾。」談及建築與人生的品牌理念，「日健建設」董事長連進財提及，「小的事情，你只要做好做精，那未來你在這個領域，我相信是非常有成就的。」執著於把小事做好，「日健建設」成立50年以來，始終低調，卻是踏實與實際的表徵。在疫後之際，市場低迷更要選擇值得有保障的建築公司。

「日健建設」創立於1974年，秉持著精益求精的積極態度，旗下打造的建築進而完美綻放，以細節雕琢為出發點，將本土建築拉高至國際水平，如同「日健建設」英譯名Shine Group，步步向上、穩健盤升，至臻完美的閃耀時刻就在擲尺之間。

連進財回顧，「我在職場上，工作已經超過60年了。從小學畢業，就直接踏入職場工作到現在，但在新建建築物時，我有一些理念，以前都是做人家的營造，包工帶料起家，水電工程又是本業，公司機電的設計規劃，還有機電的施工圖，佔了相當大的比例。」

連進財說，「水電、監視系統、弱電與人的神經系統相似，你要讓經、脈、血管暢通；相同地，住在「日健建設」打造的建築物裡面，你會覺得很輕鬆自在，使用上一定要方便、安全，這個一定要顧慮到，不管你在外面工作多勞累，回到家總是溫馨的，所以我們在建案，也要塑造一個家的感覺。」

住在「日健建設」打造的建築物裡面，你會覺得很輕鬆自在，使用上一定要方便、安全，就像家一樣溫馨。(圖/中時新聞網攝)

家裡內部空間設計及擺設以外，公設也要營造好，一般說的陽光、空氣、水，相應在建築物上，要有溫馨的做法，應該做一個健康的宅。因此，在使用動線、空氣流通、視覺穿透等方面，都要加以考慮，畢竟，人們可從微小處看見用心，所以千萬別因小而不作。

「日健建設」在使用動線、空氣流通、視覺穿透等方面，都要加以考慮。(圖/中時新聞網攝)

目前「日健建設」有8個案子正在規劃中，6個案子興建中，其中有2個正在銷售中的案子，分別位於北市中正區的「日健邸」距離捷運忠孝新生站約260公尺；以及板橋埔墘商圈光仁中學旁的「日健芯」。「日健邸」規劃東區線上罕見的靜巷小豪邸，聘請呂建勳大師操刀外觀，以及十邑設計王勝正規劃公設美學、築遠工程張盈智結構藝術以及原碩照明黃暖晰燈光設計等，建築團隊相當有看頭，顯見日健機構要在北市精華區打造代表建築企圖心。「日健芯」位於懷仁街與懷仁街25巷口，距離北市、新板5分鐘，附近中山路三民商圈生活機能豐富便利，可謂是近享繁華的同時又能靜享核心，基地方正且是稀有的四面臨路，並申請銀級綠建築，地下室規劃皆為坡平車位，在板橋核心區塊中十分罕見，即將於明年落成交屋，7字頭的價格在板橋核心區十分有吸引力，因此受到不少首購族群及換屋客青睞。

公司要永續經營，應盡點社會責任。連進財提到，「整個地球一直在發熱，要怎樣做，才能讓建築物擁有自然的空氣循環，不浪費能源，而能享受更好的舒適空間。未來的建築物裡面，我們是否多少貢獻一己之力。」

經營的哲學，連進財跟他的兒子不斷強調，「精，當然還要更精；好，還要更好，這個是永無止境的。」