VW Golf 280 eTSI R-Line車頭採用橫柵式水箱護罩，搭配延伸至兩翼的IQ.LIGHT頭燈，打造運動感十足的跑格，售價134.8萬元。（陳大任攝）

台灣福斯汽車8月份總市占率再創新高，民俗月銷售逆勢成長破紀錄，成為進口非豪華品牌第二名。其中主力車款之一的Golf亦較去年同期成長37.3%，目前Golf在台供應包括有Comfort、Life、智能特仕版、Style、R-Line等不同車型，同時還有GTI及R性能版，在國內可說是選擇最豐富的中型掀背車系。

第八代Golf於2021年7月正式在台上市，其實應該更早開賣，但當年因疫情在全球爆發，打亂了上市時程，不過這不影響車迷的熱情。目前Golf車系有兩大動力系統，一是搭載1.0L直列三缸渦輪增壓引擎+48V輕油電動力系統的230 eTSI系列，其最大馬力為110ps、最大扭力20.4kgm，對應包括230 eTSI Comfort、230 eTSI Life、230 eTSI智能特仕版等3款車型。

據經濟部能源局的油耗測試結果為20.5 km/L，評為能源效率一級，本報為此還特別做過一次全程超過200km的長途油耗測試，結果得到21.9km/L，還優於官方數據，令人驚豔。

其實會有這般好的油耗表現，主要是來自從車身造型即展現其空氣力學設計的功力，廠方資訊顯示，車輛前方面積降至2.21平方公尺，在風洞測試下，風阻係數由上一代的0.3降低至0.275，另外是隨著第八代車型同步加入的48V eTSI輕油電動力系統，原理是藉由Electric Boost電動馬達帶動皮帶將動力傳導給引擎，在渦輪尚未全速運轉時提供起步與低速時的輔助驅動，達到節省車輛啟動時所需消耗的大量動力，這次試駕Golf 280 eTSI R-Line亦具有18.5km/L的優異表現。

駕駛者導向儀表控台。（陳大任攝）

空調系統有3模式切換。（陳大任攝）

自動停車功能相當流暢。（陳大任攝）

可選擇停放掃描到的車位。（陳大任攝）

隱藏式車尾鏡頭。（陳大任攝）

試駕車配置的是l.5L直列四缸渦輪增壓引擎+48V輕油電動力系統，具有150ps最大馬力與25.5kgm最大扭力，同時，這具引擎也擁有「ACT主動式汽缸休止管理系統」，當駕駛者在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉，轉速回歸為0並以滑行方式前進，除了大幅降低油耗和CO2排放量外，也對油耗表現有所助益。

除了動力表現較先前試駕的230 eTSI車型還高之外，280 eTSI R-Line的懸吊系統更在前輪（麥花臣式+防傾桿）、後輪（獨立式多連桿懸吊+防傾桿）的基礎上，升級R-Line專屬運動化懸吊系統，搭配225/40R 18的大尺寸圈胎，提供更具個性化的操控表現，官方的0-100km/h加速表現就有8.5秒，極速可達224km/h，車主在日常通勤代步之餘，偶爾跑跑山路、亦可高速巡航，提供更多的駕馭樂趣。

VW近年在IQ.DRIVE智能駕駛輔助科技的發展有目共睹，例如在啟動Travel Assist智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況，以最新3D介面顯示於數位化儀表中，包含前後車距、車道偏離、車輛種類（客車、貨車、機車）、至多3線道偵測、周圍車輛相對位置、道路虛實線、路邊護欄等。可幫助駕駛者了解周圍車況，大幅提升行車安全。

更重要的是Front Assist 車前碰撞預警系統，它結合了前方行人監控系統，同時包含AEB自動輔助緊急煞車功能。當系統偵測到車輛或行人出現在前方，在距離過近且危險狀況即將發生時，系統將會施以警示聲和燈號並輕微施加煞車力道，為駕駛人做提醒，協助保護其他用路人安全，並避免其它意外發生。此外，試駕車也標配後方輔助停車煞車功能。

天窗可提供不錯的採光。（陳大任攝）

無線連接Apple CarPlay。（陳大任攝）

手機無線充電板。（陳大任攝）

後座椅面長、兩側隆起，腿部支撐性佳，乘坐空間以兩人最為舒適。（陳大任攝）

後座中央獨立開口。（陳大任攝）

後座椅背前傾打平。（陳大任攝）

後座具溫控出風口。（陳大任攝）

中央扶手附置杯架。（陳大任攝）

第八代Golf發表至今，陸續有對手改款上市，相較下，Golf仍具有相當獨特的魅力，尤其簡潔的使用者介面及先進數位化科技，富樂趣的駕馭體驗，不管是白天或夜晚，遠遠就能看出亮眼又不失其經典的樣貌。