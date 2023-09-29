據德媒報導，德國政府計畫3年內從5G核心網絡中強制移除華為設備。前立委郭正亮更點名，英國就是跟著美國走去禁華為，結果現在一毛補貼也沒拿到，誰叫它犯傻，先去切割。

郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》中表示，華為4G的通訊跟5G的銜接，是堆疊上去的，所以如果裝了4G，要換成5G，事實上，如果都用華為系統，成本會比較低。德國4G用了62%，幾乎到處都是華為4G的通訊，現在要怎麼換？這也就是為什麼它的成本這麼高，如果要換，就要整個拆掉重來。

郭正亮接著指出，德國光是地鐵站之間的通訊，就有800個車站要換，難道要重來嗎？他認為，還有其他很多公司，是意識型態掛帥。

郭正亮點出，美國現在都不用華為通訊，有查到華為的後門嗎？他目前沒有看到報告，美國若查得到，報告會不公開嗎？連印度都覺得不好意思，對華為還是要做安全審查，但也不能一下子就把它禁掉。就只有美國全部禁，當然還有台灣。

郭正亮指出，英國就是跟著美國走，美國是會補貼，結果現在一毛錢也沒拿到，誰叫英國犯傻，先去切割。