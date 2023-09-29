今（28）日晚間，新北市汐止區1名林姓男子酒後持刀揮舞，卻不慎從椅子上跌落，刀子因此插在胸口。女友見狀趕緊撥打119求救，救護人員抵達時刀子已經脫落，但林男血氧降低，所幸經急救後恢復，送醫救治後已無生命危險。

據了解，50歲林姓男子與女友在湖前街同居，今晚酒醉後情緒激動拿刀揮舞，不慎從椅子上跌落，造成水果刀插到左胸，意識不清，送汐止國泰醫院，後續交員警處理。

警方獲報到場採證，並請林男女友協助調查，初步研判應是林男酒後發生的意外，無外力介入。

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