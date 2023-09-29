屏東明揚國際大火，4名消防員命喪火場，也引起外界要求修法保護消防員。行政院28日召開會議討論《公務人員協會法》與《消防法》，卻未邀請消防員，政院代表更是聽到一半就閃人，讓消防員情緒失控，大吼「我不想死」。

政院28日召開消防法修法會議，卻未邀請消防員參與，消防員工作權益促進會則在門口舉行「顧職安、要公安，組工會，基層有方案，政院來溝通」記者會表達不滿與抗議，消促會理事黃升痛批賴清德承諾會與基層溝通，卻關起門來開閉門會議，修法也根本是打假球。

政院代表不久後在警方團團包圍保護下到現場與消防員協調，卻說「你們或是其他工會，想要跟行政院開會，大家應先寄來正式公文再來安排」，當場引爆消防員怒吼「要溝通還要我們來求？為什麼不是你們來找我們，我們去流血救火，死的是我們學長，還要發公文給你們」？但話還沒說完，政院代表先是一鞠躬，接著火速離開現場，氣得消防員想上前拉人，大吼「不要走啊」。

其他消防員則舉著「別用殉職換改革」，還有人說每次火警鈴響，看到是報工廠，心理壓力就非常大，「每次去工廠火警，都不知道能不能看到明天的太陽和家人，我不想死」。最終政院在輿論壓力下，才同意讓4名消防員參加會議。