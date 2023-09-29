許多通勤族天天搭乘捷運外出移動，近期有民眾搭乘台北捷運，發現車廂門口處的立柱被移除，上網分享後引起熱議，不少網友紛紛哀號「好無柱」，也有人擔憂少了立柱很不方便，尤其是個子不高的人或是長者。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，分享台北捷運車廂內一幕，比對先前的車廂照片，原來是最多人會緊握的立柱遭到移除，直呼「最近才發現的事情，捷運的柱子不見了」。

貼文引起眾人熱議，「進門有柱子，大家就都卡在門口不走進去了啊，沒柱子才是正確的」、「總會有87靠在那，然後全部人都不用扶了」、「那根對於矮的人很友善，但也總是被一堆87當靠背的」、「天天搭捷運的人覺得很棒，門口才不會站一堆人，被柱子卡住想出還出不去」。

北捷車廂中央設有立柱，卻導致不少乘客擠在此處，不願往車廂內移動。（示意圖／Shutterstock）

也有網友表示擔憂，「好無柱」、「個子不高的很吃虧...不是每次都有位子可以坐」、「沒有那根站中間還不好站，有時列車加速或過彎有點怕怕的」、「可沒有柱子，對年長者反而又不友善，老人家連手要抬起來都不一定方便」、「對矮個子長者在沒有坐位時，柱子很需要」。

事實上，北捷9月試辦改裝中和新蘆線2部列車，將第2至5節車廂車門前方中央立柱移除，打造更加順暢的搭乘動線，改裝車廂內貼有「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標。北捷指出，本案目前為試辦階段，實際觀察民眾使用情形，對於攜帶大型行李、嬰兒車及使用輪椅旅客上下車動線，確實有所助益。