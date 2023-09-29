2024大選，外界期待在野整合。民眾黨總統參選人柯文哲日前抱怨藍營不比民調、又要當正的，「算哪門子合作？」更在內部會議飆罵「去死吧！」柯文哲28日受訪時重申赤裸裸地講權位分配，就算合也沒有達到政治效果。不過，柯在另一場深藍軍系活動，公開宣示「放心好了，最後一定會合的」，現場激動拍手叫好。

柯文哲28日上午召開教育政策記者會，結束記者會後，趕到台大校友會館，出席中華戰略學會舉辦的「慶祝民國112年教師節暨緬懷故理事長王文燮上將紀念會」，由於中華戰略學會為深藍軍系智庫，活動邀請柯文哲，國民黨總統參選人侯友宜卻未現身，遭解讀為深藍軍系倒戈，引發揣測。

陸軍退役二級上將王文燮曾任國防部副部長、中華戰略學會理事長，2020年自行駕車，在新北永和發生意外身故。柯文哲在活動停留40分鐘，參與紀念儀式，並致詞、接受會員提問，談到當前課綱，他表態「我不贊成去中國化」，並提到三民主義教學可以恢復，頗有拉攏深藍的味道。

柯文哲無奈表示，有時候變文字獄，自己常在演講不小心講「我們中國人」、「我們中國社會」，然後就被K一頓。他話鋒一轉說，「我覺得很奇怪，民進黨為什麼反中可以反的理直氣壯？你都拜媽祖、拜關公，每一個都外省人你想幹什麼？」媽祖、關公、保生大帝，想得到的不是都大陸來的嗎？

柯文哲強調，凡事自然就好，要先表明跟大陸有相同歷史、語言、宗教、文化，但是政治制度、生活方式不一樣，比較像是美國跟英國的不一樣，「但是我們還是同文同種」，他不贊成去中國化。至於三民主義的教學是否要恢復，柯文哲回應，教學可以恢復，本來就是憲法第一條，「但是變成考試題目我就保留。」

柯文哲談到2024選舉藍白合話題時表示，「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已」，現場與會者為之振奮，大喊「很好！」，報以熱烈掌聲。

柯文哲接著說，政治上不要把每個人都當作敵人，自己一直在思考全世界先進國家都有內閣制，有它的道理，因為內閣制比較不會吵架，台灣現在的制度贏者全拿毫無制衡，「像2004阿扁贏2萬票，再來4年就隨便他搞，另外一邊完全沒有資格講話」。

柯文哲直言，現在不是總統制，是民選皇帝制，的確是我國的憲政危機，長遠而言應該要內閣制。他還說「蔡英文當總統好像2年多沒有開記者會，多爽啊」，選上總統躲在裡面多棒啊，所以這個制度要修。