荷蘭警方表示，鹿特丹市（Rotterdam）今天連續發生兩起槍擊案，造成人員傷亡，但警方尚未公布死亡人數。

法新社報導，一名穿戴戰鬥裝備的男子先是在一棟公寓內開槍，接著闖入附近一處醫學中心，兩個地方都發生火警但皆已撲滅。

鹿特丹市警方在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上發布如下聲明：「鹿特丹的兩起槍擊事件釀成傷亡。我們會先通知家屬，之後再作說明。」

當局表示，精銳警察小組已進入醫院，尋找持有手槍的犯嫌。而根據路透社報導，犯嫌已經被捕。

荷蘭國家通訊社（ANP）引述警方的說法報導，犯嫌現年32歲，作案動機不明。警方說這兩起槍擊案的犯嫌只有他。

現場影像顯示，醫護人員與病患紛紛離開醫院，身穿防彈衣的警察入內搜索，數架警用直升機在頭頂盤旋。

警方稍早表示，犯嫌身穿「戰鬥式」服裝，身高很高，髮色為黑色，並帶著一個背包。

一名醫學生匿名告訴荷蘭媒體RTL Nieuws：「一開始是4樓發生槍擊，有人開了4或5槍，接著一枚汽油彈被丟進教學中心。」

鹿特丹時常發生槍擊事件，通常跟敵對販毒幫派尋仇有關。

當局預計不久後將召開記者會說明細節。（譯者：楊昭彥）1120929