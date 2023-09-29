台灣圍棋好手許皓鋐在杭州亞運上爆冷奪下金牌，更實現夢幻般的「一穿三」，一舉打敗現役排名世界前三的3名選手申真諝、朴廷桓、柯潔，不少台灣網友狂讚《棋靈王》佐為附體，但棋迷也感嘆「別再棋靈王了」，因為日本現在圍棋實力遠輸中、韓，僅略勝台灣。

在非官方排名「Go Ratings」中，前20名職業圍棋選手，有16名中國大陸棋手、3名韓國棋手，日本僅有曾經的「七冠王」井山裕太上榜，排名第19，後起之秀一力遼與芝野虎丸未列21與30名，旅日台籍選手余正麒與許家元則是46名與55名；至於許皓鋐目前排名35，也是唯一進入前50名的台灣選手。

動漫《棋靈王》(後譯棋魂)在1999年開始連載，動畫則在2001年播出，風靡日本與台灣，也間接帶動圍棋風氣，現任不少知名日台選手，都是因為看了棋靈王而踏入圍棋界，包括許皓鋐奪金後受訪時，也表示希望向棋靈王一樣，可以下出神乎其技的一手。

棋靈王帶動的圍棋風氣，讓日本圍棋人口大增70萬人，從1998年的390萬人增加到2001年460萬人，其中又以年輕族群最多，但隨著動畫風潮過後，日本圍棋人口逐年下降，到了2022年，已經剩下不到150萬人，且相對於中、韓，日本較為封閉的制度、對戰局數的不足，加上選手更看重國內高額獎金的頭銜戰、循環賽，也導致日本棋手的實力無法與中、韓抗衡，過去連年世界大賽中，日本選手幾乎都撐不過8強甚至16強，冠軍賽中韓對決或是中國、韓國內戰已成常態。