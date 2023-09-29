在美國總統拜登上台後，全面拉開了對中國的戰略競爭態勢，在這個過程中因為科技、軍事與地緣政治的考量而把台灣拉入與中共對抗的陣營，許多台灣也因此陶醉在美國政界一片挺台反中的聲浪中。然而，美國當局過去曾為自身的政治與經濟利益而幾乎出賣台灣，未來也很可能因為類似的原因而故技重施，跟隨著其中任一派人盲目起舞都不是什麼好主意。

曾經撰寫《2020年美國的最後一刻》的前美國陸軍中校、華盛頓智庫國防優先基金會（Defense Priorities）研究員丹尼爾．戴維斯 (Daniel L. Davis)近日投書《國會山莊報》（The Hill）時指出，由於與中國作戰代價太大，如果中國入侵台灣，美國不應該選擇與中國開戰，這種觀點在華盛頓政界一直有著非常堅實的支持力量。

中國持續擴大在南海及、台海及其他地區的軍事存在，其發動戰爭的能力不斷增強，令美國及其亞洲盟友相當憂心。（圖／中國軍網）

這位長相高大帥氣、口才便給且能悠遊於華盛頓政界的前美國軍官說，去年美中貿易總額達到創紀錄的6900億美元，在科技與經濟抵制下，今年中國仍將是美國最大的貿易夥伴。這種極為密切的貿易關係顯示，美國可以從與中國的明智、強硬和有效的競爭中獲得許多利益。而雙方一旦發生武裝衝突，美國有可能會失去一切。

戴維斯認為，北京和華盛頓目前採取的行動和政策正盲目地走向衝突，與中國的戰爭既沒有必要，也非不可避免。美國決策者還有時間與動力重新控制局勢，來引導不守規矩的貿易夥伴走向有利於美國的方向，並確保美國與盟友的安全。而要實現這些理想目標，華盛頓需要改變對北京的心態和行動。

目前許多西方評論認為，如果中國發動攻擊，美國必須為台灣而戰。（圖／中時資料照片）

文章說，美國在印太地區確實有安全上擔憂，中國持續擴大在南海及、台海及其他地區的軍事存在，其國防開支繼續上升，發動戰爭的能力不斷增強。而美國也在增強在該地區的戰爭能力，擴張軍事基地並投入大量的防衛建設。很少有人提到，目前印太地區的66個美軍駐防點已經駐紮了總數達37萬5000名美軍，此一數量相當驚人。五角大廈也預計2024年國防預算將是歷史上最龐大的預算之一，主要用於對抗來自中國的威脅。

文章說，美中兩個超級大國間最有可能的衝突爆發點是台灣，許多西方評論認為，如果中國發動攻擊，美國必須為台灣而戰，他們還認為持反對意見者是在危害美國的民主政治。這些支持者沒有考慮到，如果因台灣問題與中國作戰，美國將付出毀滅性的代價，可能失去數百架戰機、數十艘艦艇（包括4艘航空母艦）與數萬名美國青年男女軍人的生命，這會使美國的國家安全在未來幾十年內面臨巨大風險。文章明確表示，「說白了，如果中國入侵台灣，美國不應該選擇與中國開戰。」

只要不捲入與中國的戰爭，解放軍將因對台戰爭而造成極大損失，毫髮無傷的美國對中國就可以擁有巨大的實力優勢。（圖／新華社）

戴維斯還說，雖然有些人認為一旦中國發動攻擊，由於科技與半導體等因素，全球經濟將付出災難性代價，也會摧毀美國經濟。但事實上，當中國第一枚導彈襲擊台灣或第一名共軍入侵時，對世界經濟的影響就已經顯現出來，而且會持續擴大，此時美國必須不惜一切避免捲入一場會削弱美國空軍和海軍並付出重大代價的戰爭。只要不捲入與中國的戰爭，毫髮無傷的美國對中國就可以擁有巨大的實力優勢。而中共解放軍將因對台戰爭而造成極大損失，可能因此需要十多年的時間才能恢復過來，此時美國在區域或全球範圍內們都將擁有無可挑戰的優勢。

文章指出，協助台灣抵抗中國會有維護正義的感覺是可以理解的，但是它會讓美國陷入戰爭，即便在最好的情況下也會嚴重削弱美國的防衛力量。至於最壞的情況，可能會導致核大戰，美國會月大量城市被摧毀。總而言之，「儘管美國不願意看到中國占領台灣，但台灣島上沒有任何東西值得拿美國的整個國家安全去冒險。」

美國智庫專家認為，儘管美國不願意看到中國占領台灣，但台灣島上沒有任何東西值得拿美國的整個國家安全去冒險。圖為國軍反登陸演習。（圖／范揚光攝）

雖然拜登執政期間，美國政界的棄台論聲浪較小，但是在美國即將進入總統大選之際，台灣必須思考一旦白宮換了主人並調整了美國對中國政策時，台灣應當如何自處與自保。令人擔心的是，台灣的總統候選人與選民很少關注這個問題，但台灣人民不能失去警惕，因為棄台論在美國政界從未消失，食髓知味的華盛頓政客與華爾街金融巨頭們，隨時都可能把台灣裝在銀盤子裡來與北京換取政治與經濟利益。