美國公債殖利率下滑，讓擔心利率的投資人得以緩解壓力，華爾街股市主要指數今天都收高。
道瓊工業指數上漲116.07點或0.35%，以33666.34點作收。
標準普爾500指數上揚25.19點或0.59%，收4299.70點。
科技股那斯達克指數上漲108.43點或0.83%，收13201.28點。
費城半導體指數揚升59.58點或1.77%，收3420.99點。（譯者：楊昭彥）1120929
美國公債殖利率下滑，讓擔心利率的投資人得以緩解壓力，華爾街股市主要指數今天都收高。
道瓊工業指數上漲116.07點或0.35%，以33666.34點作收。
標準普爾500指數上揚25.19點或0.59%，收4299.70點。
科技股那斯達克指數上漲108.43點或0.83%，收13201.28點。
費城半導體指數揚升59.58點或1.77%，收3420.99點。（譯者：楊昭彥）1120929
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