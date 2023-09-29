美國公債殖利率下滑，讓擔心利率的投資人得以緩解壓力，華爾街股市主要指數今天都收高。

道瓊工業指數上漲116.07點或0.35%，以33666.34點作收。

標準普爾500指數上揚25.19點或0.59%，收4299.70點。

科技股那斯達克指數上漲108.43點或0.83%，收13201.28點。

費城半導體指數揚升59.58點或1.77%，收3420.99點。（譯者：楊昭彥）1120929