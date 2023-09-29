台灣首艘國造潛艦「海鯤號」28日舉行下水暨命名典禮，會場保密措施嚴密並不開放，潛艦正面魚雷發射管等機敏設施則被國旗遮蓋。外傳「海鯤號」的構型是模仿日本的蒼龍級潛艦，前海軍艦長黃征輝卻認為，從「海鯤號」的尺寸來看，可能是參考現成的荷蘭劍龍級海龍、海虎潛艦。

黃征輝28日在中天新聞《Cti Talk》節目中表示，台船造潛艦，可說是八國聯軍來協助。台船造潛艦外殼，並沒有問題，可是內部裝備，比如哪裡要放油櫃、汙水管要怎麼放？最簡單的方法，就是掉過頭去看海龍、海虎潛艦。

我首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）28日正式在高雄下水，蔡英文總統致詞時強調，歷史將會記得這天，過去被視為不可能任務，但潛艦就在眼前，更是守護國家具體實踐，「各位，我們做到了」。（陳信翰攝）

外傳「海鯤號」構型是模仿日本的蒼龍級潛艦？黃征輝指出，日本蒼龍級潛艦全長84米、全寬9.1米；荷蘭劍龍級海龍、海虎則全長為66.92米、全寬 8.4米。台灣「海鯤號」全長小於70米、全寬約8米。把「海鯤號」的模型與劍龍級比較，海鯤號和劍龍級幾乎是一樣的。

黃征輝接著點出，天下軍武一大抄，「逆向工程」就是這樣，像雄風一型飛彈就是抄襲以色列加百列飛彈。全世界軍武裝備，一定要有一個參考標準，海鯤號可能就是參考現成的海龍、海虎。

黃征輝指出，「逆向工程」非常困難，風險一大堆；因為同樣的裝備，現在並沒有，比如海龍、海虎用的是德國MTU主機，我們買不到，那就要換主機，就不是原來的重量以及形狀，這些通通都要改。而這整個設計通通充滿風險，我們要有能力去改，也要有能力去組合起來。

【LIVE直播】首艘國造潛艦海鯤號下水典禮

黃征輝表示，「海鯤號」雖經歷了各種風險，現在這個樣子看起來非常壯觀，希望可以造得很好，但是風險太多了，未來拭目以待。