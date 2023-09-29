曾因買下高鐵3個座位，光腳自拍的爭議女警邱女（30歲），本月22日遭檢警搜索住處，她對洩漏個資給詐團一概不認，日前遭法院羈押並被免職。邱女綽號「賓利姊」、「中山瑄姊」，開著千萬賓利雙門轎跑車上下班相當惹眼，而真正車主竟是詐團主嫌L男，檢方正深入追查邱女是否掛勾詐團以及涉案程度。

本月22日，檢察官指揮中山分局、南港分局等單位，清晨7時許直衝邱女汐止住處，趁其上班前發動搜索，查扣名牌包現金等，她的辦公室也遭搜索。訊後依《洩秘》、《偽造文書》等罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官複訊後，向法院聲請羈押獲准；北市警局也火速開鍘，將邱女記兩大過免職。

賓利姊名號其來有自，邱女7月底從中山分局警備隊調至南港分局，雖然僅是一線三小警員，但是上下班開著1280萬起跳的Continental GT黑色賓利雙門轎跑車，停在分局地下室，炫富高調行徑令人側目，讓邱女迅速「打開名氣」，但同仁卻覺得「小警察開總裁級座車來上班，不像人民褓姆」。

邱女外號「賓利姊」、「中山瑄姊」，交友圈複雜喜愛夜店跑趴、吃米其林美食等，還常PO臉書、IG，行徑高調。（圖／民眾提供）

而在檢警搜索當天，邱女的賓利豪車已不見，原來早被車主、也是她的男密友索回。據了解，該名33歲男密友L男有多項詐欺共犯前科，一直都在做詐團水房，警方追查一宗投資詐騙案時逮捕主嫌L男，翻查手機通訊軟體聯絡人時赫然看見邱女的大頭照，驚覺「好像是名女警」，查證後確認邱女警察身分。

據了解，L男和她對話曖昧，頻繁約見面吃飯，詭異的是男方還故意刪掉部分訊息，明顯看出對話不完整。其實，L男有正牌女友，兩人早已同居，但他名下的黑色賓利從今年4月起長期供邱女任意使用，但L男被逮捕後因急需現金而將賓利車討回變賣，接著邱女也跟著被搜索調查。

邱女家境不錯，疑似因為母親從警，她也投身警職就讀警專31期畢業，吃穿用度都是高級貨，愛馬仕絲巾、項鍊，balenciaga帽子都是基本配備，原本的坐駕就是輛白色BMW，還經常出國旅遊，曾到沙烏地阿拉伯遊玩在沙漠中拍照留念。邱女喜愛夜店跑趴、吃米其林美食，約會模式往往是跟男伴先逛精品店買包購物，接著轉到米其林餐廳摘星大啖美食，譬如A cut、祥雲龍吟、Impromptu by Paul Lee等，一餐飯動輒7、8千元起跳，品味高檔。

邱女曾在高鐵上買3個座位光腳自拍、婚外情等事件引爭議，前輩勸邱女低調點，但她依舊故我。（圖／翻攝網路）

知情人士表示，愛交朋友的邱女在一名櫃姐閨密帶領下，認識更多形形色色三教九流人物，她的追求者頗眾，堪稱「時間管理大師」，同時周旋在3、4人之間曖昧不清，早、中、晚各有不同男友、男密友在側，其中幾個都是撈偏門，曾有前輩勸她低調點，但邱女仍大辣辣，依舊故我。

除了「賓利姊」名號，邱女在中山分局時也被幫派的「年輕人」稱作「中山瑄姊」，她大姐頭個性且交往複雜，分局長官、前輩早就在暗中觀察。今年間3名「年輕人」開著邱女的白色BMW來還她，邱女明明在值勤，卻動用警備車越轄「載他們回去」，下車地點正是新莊弘仁會眾聚集處，邱女辯稱「太晚沒車所以送朋友回去」，最後被依上班期間私用警備車、浮報加班費、詐領油資等記過懲處，調職至南港。

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