去年11月新北、中壢接連爆出「台版柬埔寨」案，人頭戶遭囚禁虐待造成3死，檢警追出幕後黑手「藍道集團」，更發現前寧夏所長葉育忻被收買洩漏個資，「辦公室收百萬現金」。日前南港分局員警邱女又被爆出和詐團主嫌過從甚密，還駕駛其賓利豪車招搖上下班，日前被羈押同時免職，檢察官正深入清查邱女與詐團是否勾結。

綽號「賓利姐」的前南港分局員警邱女，職階掛一線三，卻開著千萬賓利雙門轎跑車上下班，而賓利車主就是詐團主嫌，主嫌因涉及投資詐騙詐團水房遭逮，邱女被懷疑洩密給詐團，檢警本月22日發動搜索，在邱女家中查扣10幾個名牌包包括愛馬仕香奈兒，以及20多萬現金。

邱女用警備車越轄載男密友到幫派聚會地點，經查證屬實後隨即被調職懲處。（圖／黃鵬杰攝）

除了一線三女警疑似黑化，警紀出包的還有今年5月間「台版柬埔寨」求職詐騙案虐死3人、61人遭囚禁案。檢警查出幕後黑手「藍道集團」涉嫌勾結大同分局前寧夏所長葉育忻當內鬼，從去年3月至4月10日幫忙提供資訊，包括檢警掌握的詐團成員個資、打詐專案行動細節等。

離譜的是，葉所長陸續收受200萬現金、220萬賓士GLC300，以及市值109萬的虛擬幣泰達幣，而收賄地點竟是在辦公室及大同分局停車場，而得知自己和詐團掛勾事情即將曝光，葉所長還緊急將贓款寄快遞給25歲劉姓女密友，要她幫忙設帳號藏虛擬幣。

今年6月30日，檢察官陸續起訴「台版柬埔寨」藍道等犯嫌，其中葉所長被依《貪污罪》起訴。檢方表示藍道集團4核心嫌犯共犯下2811條罪名，首腦「藍道」杜承哲自身就犯下705條罪名，為我國單一詐騙起訴案件之中，被告罪名總數最多的。此外，杜承哲及其辯護律師還聲請「不行國民參與審判」，士林地院日前審酌後，予以裁准。

台版柬埔寨案震驚社會，檢警查出前寧夏所長葉育忻被「藍道集團」收買，依《貪汙罪》將他起訴。（圖／報系資料照）

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