台南今年淪登革熱重災區，截至9月18日本土病例數為8,481例中，光是台南市就有7,608例，累計死亡達12名，是10年來第二高，僅次於2015年。一位曾參與當年疫情控制的專家透露，今年疫情「作戰方式不對」，迷信噴藥卻忽略徹底清除孳生源，民眾僅倒掉容器內積水，卻不知要刷掉容器上蟲卵，一個容器的蟲卵2周就能滋生數百隻病媒蚊，若中秋節前沒有壓下，連假期間南往北返恐擴大疫情。

眼看台南市病例數不斷增加，疾管署9月18日進駐台南成立「登革熱前進應變工作隊」，副署長羅一鈞表示未來2周是防疫關鍵期，希望能在中秋前儘量壓制疫情。羅一鈞說，2015年時單周就增加4000多例，目前台南單周未超過2000例，若本周疫情呈現下降趨勢，或許就會開始出現反轉。

中秋連假前疫情可獲控制？「我認為疫情仍嚴峻，關鍵在於作戰方式！」擁有病媒防治、環境用藥等認證的余夏，目前經營一家專業消毒公司，他曾在高雄大學病媒防治小組擔任研究員，2015年台南登革熱爆發時曾跟著病蚊管制專家白秀華教授參與監測計畫。「當時採圍攻方式，先監測找出熱點，再以中心點一圈圈擴散出去，不只噴藥，還會深入社區辦講座、跟里長宣導，因為清除孳生源才是最重要的！」

「巡倒清刷」是最有效的除蚊方式，例如一個水盆就可能藏有上萬隻孑孓，但需要社區基層徹底執行才能做到。（圖／台南市登革熱防治中心提供）

余夏說，預防登革熱的「巡、倒、清、刷」是老生常談，但多數人只知倒掉容器內積水，卻漏掉刷洗這一步驟。「病蚊的蟲卵非常厲害，如果只是倒掉積水，它還是存在容器內，等到下一次又有水時，就會生出數百隻的病媒蚊，所以一定要把蟲卵刷掉才行。」此外，民眾忽略廣告旗下的水桶、屋頂上溝槽等積水處，這些細節需要社區宣導，提醒民眾徹底執行，而近年因為登革熱疫情不嚴重，所以雖然已經宣導，卻往往淪為口號，只希望用噴藥來解決問題，殊不知只能消滅成蚊，無法根除蟲卵。

「另外，在孳生源投藥比噴藥更有效。」余夏說，噴藥無法治本而且效果不佳，因為近年在友善環境趨勢下，不能使用殘存性較強的藥劑，殘存性較弱藥劑效果差，一下雨藥性更是蕩然無存，相較之下，直接在孳生源投藥阻斷蟲卵孵化更加有效，如果可以提高投藥的比例，相信更能壓下疫情。「這種藥物是一種生長調節劑，可以阻止蟲卵孵化、幼蚊長大，從源頭解決問題。」

由於登革熱疫情猖獗，近日民眾頻頻收到新加坡養「蚊子軍隊」消滅登革熱的訊息，就是將沃爾巴克氏菌（Wolbachia）寄生在公蚊子體內，跟母蚊交配後會導致母蚊不孕，進而滅絕埃及斑蚊與白線斑蚊。國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生受訪時曾說，目前國家蚊媒中心已經培養本土沃爾巴克氏菌種、建置養蚊技術，實驗室試驗也取得良好成效，但野外釋放還要考慮很多環境問題，而且台灣面積比新加坡大，難度更高。此外，台灣現在社區正有登革熱疫情，若在這時候釋放帶有沃爾巴克氏菌的蚊子，可能馬上就被噴藥致死，目前看來還是清除孳生源較為有效。

新加坡以沃爾巴克氏菌寄生蚊子體內，藉此「以毒攻毒」，但專家認為台灣面積較大，困難度較高。（圖／路透社）

登革熱目前沒有專門藥物、也無疫苗可打。「登革熱共有4種型別病毒，雖然多年前有研發出疫苗，但無法保護所有病毒型別，而登革熱只要跨型別重複感染會增加重症機率，因此接種疫苗不能增加防護力。」中醫大新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，登革熱重症的機轉根本在於免疫系統，所以很難有單一藥物可以治療，目前採取的方式就是支持性療法，但愈早介入還是比較好，提醒民眾出現發燒、肌肉痛、關節痛、後眼窩痛等症狀，應盡速就醫並告知醫師旅遊史。

「2015年大爆發時，我的一位同學與父親雙雙確診出血性登革熱，結果同學的父親不幸過世。」當時余夏深感震撼，因為一條生命就這樣消失了，他呼籲政府應更加重視登革熱防治，能給地方政府更多預算來執行，例如目前疫情已相當嚴峻，但部分縣市卻依舊沒有足夠經費進行更完善的環境消毒，如果能更加重視登革熱防治，預防勝於治療，相信能挽救更多生命。

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