台灣爆發近8年來最嚴重的登革熱疫情，不僅跨越濁水溪以北，9月19日新北板橋更有一名婦人確診，且未出國、未到中南部活動，感染源不明，引發外界擔憂病媒蚊疑似已在北部。到底怎樣防蚊才正確？疾管署透露，今年疫情分析發現，不少確診者是在家中或室內公共場所遭蚊子叮咬，因此「室內也要防蚊」，專家提出「6招防蚊秘訣」供民眾自保。

自疾管署6月13日公布今年本土登革熱首例，到9月18日已累計8481病例，短短3個月疫情就飆升，其中台南市7608例最為嚴重。回顧2015年的登革熱大爆發，台南市共2萬多名病例，同樣是全國之冠。

為什麼南部的登革熱疫情總是較為嚴重？疾管署副署長羅一鈞表示，登革熱的病媒蚊為埃及斑蚊和白線斑蚊，台南、高雄及屏東正是台灣埃及斑蚊主要分布的3個縣市，雖然嘉義跟台東部分地區也有埃及斑蚊，不過以人口數和埃及斑蚊的密度，以及區域內人口移動頻繁的程度，台南、高雄和屏東是登革熱流行風險最高的區域。

疾管署表示今年許多登革熱患者皆是在家中、室內被病媒蚊叮咬，提醒戶外、室內都要防蚊。（圖／宋岱融攝）

此外，今年隨新冠疫情及國境解封，登革熱疫情不但跨過濁水溪以北，還出現境外移入。疫情解封前，2021年本土登革熱病例數是零，2022年僅3例，但今年自6月出現本土首例後，8月9日便出現死亡首例，加上天氣熱、颱風降雨，造成病媒蚊大量孳生，登革熱一路朝北進攻，台北市、新北市、新竹市在八月間出現近3~5年來的首例，9月19日，新北板橋更出現一病例，沒有國外旅遊史近期也沒有到中南部，僅去過陽明山區工作，換言之，感染源（病媒蚊）疑似在雙北市出現。

國家蚊媒中心首席顧問陳錦生接受媒體採訪時曾表示，北部也有引發登革熱的白線斑蚊，但沒發現過埃及斑蚊，但如果病媒蚊太多，還是可能引發小規模的流行。擁有病媒防治、環境用藥等認證的消毒業者余夏則認為，「登革熱確實已經跨過濁水溪以北，但我認為北部應該不至於大流行，因為地方政府比較積極處理，不像南部總是事態嚴重時才會重視登革熱的疫情。」

羅一鈞表示，埃及斑蚊喜歡在陰涼環境中棲息，今年疫情觀察到60歲以上長者占比較高，發現許多長輩是在家裡或室內公共場所被蚊子叮咬，比如宮廟或有屋頂的室內公有市場等，所以不只戶外要防蚊，室內也要做好防蚊措施。

國衛院國家蚊媒研究中心黃旌集博士表示，不論埃及斑蚊或白線斑蚊都是「終生帶病毒」，除了「巡倒清刷」之外，防範之道就是避免被蚊子叮咬，因為蚊子的世界只有黑與白，雌蚊針對黑色尋找血源，所以要避免穿黑色衣物，同時減少皮膚裸露面積，改穿長褲或搭配袖套。運動完要趕快擦汗，因為此時身上散發的味道和溫度正是蚊子的最愛。

專家建議先噴防蚊液後，再穿上長袖衣物覆蓋，雙重防護更有保障。（圖／報系資料照）

黃旌集建議使用經衛福部核可含有DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊液，噴防蚊液的方式也要正確，先拉起衣袖或褲管噴完再覆蓋，最好先噴在手，再均勻抹上。若不幸確診，就盡量不要出門，留在家自我用蚊帳隔離，因為埃及斑蚊喜歡留在室內，叮咬確診病患再叮家人，是造成居家感染的主因。

「蚊子在攝氏13度以下才會死亡，20度以下會變得不活耀，最近氣溫雖有下降，但距離冬天還有一段距離。」黃旌集說。疾管署也提醒，曾經確診登革熱、老人家、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等危險族群，由於重症風險較高，要格外當心。

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