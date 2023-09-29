「夏天流感居然這麼多！已經連續3週都升溫。」林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，今年夏季流感疫情未如往年一樣消退，反而6月至8月病例數仍一路增加。根據疾管署資料，上周門急診類流感就診人次達10萬2,087人次，顯示流感疫情升溫，且通告以校園居多。疾管署副署長曾淑慧分析，預期未來4周疫情都屬上升趨勢，預估要等到今年流感公費疫苗10/2開打後，疫情才可能逐漸下降。

近來許多家長紛紛上網哀號「開學至今，小孩不知生了幾次病，幾乎天天跑診所」，一位住在汐止的家長更寫道，「已經把家附近6~7診所全部看過一輪，小孩終於今天比較好了！」更可怕的是，往往是一人中獎、全家中鏢，兒童感染科醫師顏俊宇就是活生生的例子，他在臉書分享兩個孩子接連發燒、咳嗽，然後又換成他自己也開始不舒服。其實不少孩童每次感染的都是不同病毒，可能一開始是腸病毒，接著換呼吸道融合病毒，又或者同時得了流感。

疫情解封，除了讓登革熱從境外延燒至國內，由於民眾脫掉口罩的比例愈來愈高，再加上適逢開學，所以許多病毒紛紛蠢蠢欲動，包括流感、呼吸道融合病毒、腸病毒、肺炎鏈球菌等等。

尤其流感疫情，疾管署防疫醫師林詠青提醒，上周新增35併發重症中，包含3例未滿10歲個案，接疑似併發腦炎，提醒家長若家中孩童出現嗜睡、意識不清、下肢無力、癲癇抽搐等症狀，可能是併發腦炎前兆，務必儘速就醫治療，若出現急性壞死性腦炎，病程會發展很快，且死亡率極高。

醫師提醒，若發現孩子活動力不佳、發燒，建議要趕緊就醫，若確定罹患流感可及時治療，以免產生嚴重併發症。示意圖 報系資料照（圖／報系資料照）

不只要留意孩童健康，長輩、慢性病患者與重大傷病患者等，也是流感重症死亡的高危險族群，就連一般青壯年也不可輕忽。黃玉成曾收治過一名30多歲年輕男性，BMI值（身體質量指數）超過35，得到流感後才過2天就變成重症送急診，住院超過一個多月，全因A型流感惹禍。此外，黃玉成提醒，目前還有其他6~7種呼吸道疾病的案例也在增加中，像是呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌等，臨床甚至有不少患者一整個月都在生病。

中醫大新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，「其實病毒一直都在，只是過去3年的防疫，大家都戴著口罩、勤洗手，所以病毒無從接觸，現在只是接觸機會增加了，所以感染機率變高，這種現象同樣也出現在美國、歐洲這些國家，流感疫情同樣都升溫了。」

張凱音認為，今年接種流感疫苗有其必要性，「我們無法知道今年冬天流感會不會嚴重，但夏天流感都上升了，難道冬天不該緊張嗎？」黃玉成特別建議，「危險族群一定要接種疫苗。」

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