台英混血音樂創作才子NIO，日前在原創音樂實境選秀節目《音樂主理人》勇奪冠軍，其實他曾兩度落入淘汰區，有過失望與覺得不公的念頭，但NIO不願預設立場，專注於音樂創作，就這樣一路過關斬將，還獲得許哲珮的肯定，讓NIO十分驚喜，他也分享致勝關鍵，「我一直在做最好的表現、最壞的打算，也永遠不會小看我的對手」。

NIO雙親是音樂愛好者，他自5歲開始學習鋼琴、11歲習舞、16歲在因緣際會下和日本唱片公司簽約培訓2年，意外開啟音樂創作之路。經過男團培訓制度下，NIO釐清自己心中所想，認定成為「音樂人」是他帶入工作，也不會被扼殺所愛的職業，大學時期便報考英國流行音樂學院、組了搖滾樂團，21歲學成歸國回台發展。

對音樂十分有想法的NIO，幾乎每首都是一手包辦後製及演唱。（圖／焦正德攝）

參加《音樂主理人》，NIO坦言目標不是獲得冠軍，「當然拿冠軍很好，但我的目標是在每一集展現不同的自己，讓觀眾跟評審知道我做音樂有多廣」，除了合作賽，其他作品從詞曲到母帶全憑他一己之力完成，「因為我想要比賽成績屬於我，不是屬於別人，而《音樂主理人》正是要你知道怎樣去管理」。雖然對自己信心十足，但NIO始終告誡自己不要輕敵，「這件事情除了你自己技術，還有評審有沒有看到你」。

歷經2次失望，NIO最終拿下冠軍、500萬獎金。（圖／焦正德攝）

NIO在比賽期間曾兩度落入淘汰區，雖然他堅信這個窘境只是暫時的，但他不諱言過程中有兩度覺得「失望」。一次是他在「KOL合作賽」對戰A.F，他遵循賽制規定打造一首「流量密碼」，也獲得大學生投票認可，未料卻戰敗給選擇做實驗性曲風的A.F，讓NIO啞巴吃黃蓮，「他非常厲害，我不能否認他的技術跟音樂性，一般人可能會覺得很酷，但（這首歌）不會在YouTube爆紅或哪個排行版上。」

NIO按照陶晶瑩建議調整作法，沒想到後續表現沒有獲得評審青睞。（圖／MUSIC MAKER 音樂主理人提供）

尤其先前NIO在對戰3WICH的比賽時，以5比0慘敗，當時陶晶瑩對他說：「你今天沒有不好，但是剛好3WICH突然醒來了，我覺得策略很重要。」NIO感慨，「3WICH受到好評是他大幅度進步，我就覺得好不公平，我從第一集就把最好的東西帶給大家，我不覺得我有輸，但可能他有震撼到陶子姐。」怎料NIO改變作風，評審依舊不買單，「這種情況讓我很失望，我乖乖把功課做好，還要落入淘汰區，我也覺得要有藝術層面跟實驗性，只不過她（陶晶瑩）前幾集才跟我講要想比賽策略，我照做還是被打槍」。

傑木斯（左起）、NIO、李竺芯、3WICH、秦宇子、A.F進入節目決賽爭奪冠軍。（圖／MUSIC MAKER 音樂主理人提供）

雖然體悟到天時地利人和的重要性，NIO仍不忘初心，全力以赴做好每次準備，還在「終局之戰」帶來〈我求你〉、〈碎一地〉2首截然不同的表演，並大秀舞姿。好在皇天不負苦心人，NIO最終被看見，當聽到冠軍喊出NIO時，他整個人都傻了，連經紀公司也表示始料未及，「因為我一直在想，我會在哪一關被淘汰，所以得到冠軍，當時的心情是『哇，這關又過了！我真的可以說我在這節目中沒被淘汰』。」他非常感激被陶晶瑩、霹靂台總經理黃亮勛看見，連許哲珮都點名要和他合作。

在最終賽制時，NIO不僅展現胸肌還大秀舞姿。（圖／MUSIC MAKER 音樂主理人提供）

在這趟音樂創作旅程中，NIO直言更能看見台灣音樂文化的希望，「參加《音樂主理人》親自和許多有想法的創作音樂人接觸，我很期待這些音樂人未來推出的作品能有一個大改變，台灣的音樂文化需要更有它的身分，不能一直再跑以往的金曲。」冠軍獲得500萬獎金，NIO也預告會用於未來2張專輯製作及行銷使用。