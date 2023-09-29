雖然是異男，但侯彥西從小同性緣就一直很旺。（圖／趙文彬攝）

侯彥西在台片《成功補習班》中，飾演導演藍正龍的恩師「小志老師」，他接受時報周刊CTWANT訪問時，透露為角色特地去穿耳洞，直到拍攝完一年也還是戴著，「雖然用夾的就可以完成，但打了耳洞後就像穿了戲服，不過發炎那陣子流膿還有血，勾到的時候真的痛死。」他在片中早早就知道自己性向，戲外他同性緣也相當旺，高中時即便有女友，還是有學長獻殷勤，送三餐接下課，跟男同學感情好到喇舌也沒關係。

侯彥西笑說自己桃花緣一直很不錯，特別是同性緣更旺，高中時也有學長暗戀他，但他露出不好意思的表情說：「但我很壞，那時候把對方當工具人，對方是我學長，都會騎車載我上下學，早餐中餐都幫我買。」對方雖然沒主動告白，但他隱約感覺到學長對他的好感，也就樂於接受對方的照顧，只不過等學長畢業後，兩人自然而然就斷了聯絡。

侯彥西戲裡戲外都有與同性接吻的經驗，不過並沒有生理反應。（圖／趙文彬攝）

電影裡侯彥西的學生詹懷雲、邱以太有男男吻戲，透過親吻探索模糊性向，被問到有沒有類似經驗，侯彥西笑說高中時玩真心話大冒險，在眾人起鬨下跟男生好麻吉喇舌，可能氣氛使然，他意外發現：「我沒有覺得很不舒服耶！就肉碰肉嘛，對方也滿開心的。」他當時為了確認自己是不是被「掰彎」，還特地去找同志A片來看，笑說：「想說來確認一下自己沒有反應好了，結果我真的沒有反應，很直。」

他出道17年作品雖多，過去也以《鮮肉老爸》、《用九柑仔店》二度入圍金鐘，但可惜都跟獎項擦肩而過。他坦言過去曾想過要放棄演藝路，甚至開始準備壽險考試，日夜苦讀準備去當保險員，結果落榜沒考上，戲約也開始上門，讓他決定再拼一把。

實現演員夢的過程中，侯彥西很感謝乾媽郎祖筠的照顧。（圖／趙文彬攝）

在這段打拼路上，他相當感謝乾媽郎祖筠，當初兩人只是一起合作拍戲，沒想到越來越熟，郎祖筠甚至收他當乾兒子。他表示，在他低潮時乾媽不斷鼓勵他，送書要他多看書，「結果我一打開，發現裡面夾了六七千塊，她知道我那陣子經濟不好，也會找我去劇場打工，真的很謝謝她。」人生中第一台智慧型手機也是郎祖筠送的禮物。現在他逢年過節，包括過年、母親節都會包紅包或送禮物，謝謝乾媽的照顧，「就像孝順父母的感覺。」

他過去曾跟藍正龍同台演出，這次藍正龍搖身一變成為導演，他透露藍正龍以前看起來酷酷、不多話，旁人難以接近，但這次拍攝藍正龍當導演，既溫暖又貼心，跟以往很不一樣，「他真的是我遇過，對演員最溫暖、最在意演員感受的導演，就覺得人生真的好奇妙，好像遇到了很多挫折，或是開心的事情，都會讓人慢慢有所改變。」

《成功補習班》現正上映中。