詹懷雲（左）與邱以太在片中有令人臉紅心跳的男男吻。（圖／華納兄弟提供）

台片《成功補習班》改編自導演藍正龍的青春故事，其中詹懷雲飾演藍正龍的青春時期，跟麻吉邱以太有曖昧不清的情愫，上演令人害羞的男男舌吻戲碼。詹懷雲、邱以太接受時報周刊CTWANT訪問談起男男吻，雙帥都表示不緊張，當初看劇本早有心理準備，邱以太更大方笑說：「我伸爆！」手機裡還存有當天吻戲的特寫側拍影片，就連導演藍正龍拍攝當天，都在螢幕後傻眼直呼：「哇靠，邱以太你還真的伸舌頭！」

23歲邱以太是星二代，媽媽是造型師林葉亭、爸爸是搖滾歌手高人傑，從小就常在媽媽陪伴下一起上節目，這次在《成功補習班》挑大樑演出，問起學生時代的經驗，邱以太笑說自己個性調皮但不會做壞事，頂多在補習班跟學長一起烤蟑螂，國中時還鬧過糗事，因為吃飽飯太睏，幾乎每天下午第一節課都在睡覺，「那時候老師還跟我媽說，以太好像有嗜睡症，我媽還問說真的嗎？回家觀察一下。」

邱以太是星二代，媽媽林葉亭與爸爸高人傑對他的管教都滿放鬆的。（圖／趙文彬攝）

他自己雖然是星二代，但在學校都相當低調，透露跟媽媽林葉亭相處模式就像朋友一樣，交女友也會介紹給媽媽認識，「我媽滿不嚴厲的，我爸也是，不會有太多限制，要讓他們知道你在哪，相對就比較自由。」

詹懷雲2014年演出電影《行動代號：孫中山》出道，之後也在電影《我的蛋男情人》演出，這次在《成功補習班》飾演藍正龍的年輕時期，被問到當「小藍正龍」會不會有壓力，他倒是平常心：「不會啦！我就努力做好該做的就好了。」

詹懷雲本人個性就和電影中一樣調皮搗蛋，這次為戲露屁股看起來也滿自在。（圖／趙文彬攝）

他在片中個性調皮搗蛋，還意外被泡麵燙到重要部位，露出下半身跟光溜溜的屁股，劇情相當爆笑。他承認自己高中時也是調皮搗蛋型，幫朋友慶生把學校弄得全是刮鬍泡，當初試鏡時，他就有先問導演藍正龍泡麵那場戲會怎麼拍，「可能因為導演也是演員，很懂我在想什麼。」他自己也做足保護措施，將重要部位用絲襪包住，中間大概一兩個小時都無法去廁所解放。

問起藍正龍是什麼樣的導演？詹懷雲、邱以太一致稱讚藍正龍在片場超暖，詹懷雲一開始以為藍正龍超嚴肅，「沒想到第一次見面就覺得跟我想的不一樣，很搞笑很溫暖，也很會觀察演員。」有天他因家人確診，擔心自己也中鏢影響劇組拍攝，心理壓力讓他在現場頻頻NG，藍正龍也是立刻上前安撫，「導演就跟我說沒事的，好好表演就好，其他事情之後再說。」讓他安心不少。邱以太也說藍正龍在片場相當感性，「他很常講一講就自己開始落淚，就可以知道這個故事對他多深刻。」

《成功補習班》現正上映中。