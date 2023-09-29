日本吉卜力工作室推出數部經典動畫，以其動畫世界觀打造的「吉卜力公園」也於去年12月開幕，位於名古屋的愛・地球博紀念公園，共5個園區，每個園區獨立售票，可提前3個月預約，第一期開放「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「動動力森林」3大園區，其中「動動力森林」裡的「小月與小梅之家」是吉卜力公園的起源，從2005年萬博會後續留至今，後來被規劃成主要景點之一，也是門票最快售罄的園區。

「小月與小梅之家」從2005年萬博會後續留至今。（甲上娛樂提供）

有著醒目紅屋頂、中西合璧的「小月與小梅之家」，是《龍貓》中草壁家姊妹與爸爸的住所，為符合電影背景設定於1960年代，採用日本傳統方式來建造，堅持不使用釘子，當初就是想蓋一個人可以實際住進去的屋子，不只園方會定期去劈柴生火，好讓爐灶能繼續正常使用外，屋外的水井也可以打出水來，處處都是他們一家人生活的痕跡。此外，廚房裡還擺滿了鍋碗瓢盆，家中每個櫃子拉開也能看到衣服、棉被等日常生活用品，甚至有一股樟腦丸的味道，書桌的抽屜裡還有繡著姊妹名字的手帕，用心程度令人讚歎。

「小月與小梅之家」屋外的樹上還寫著「草壁」。（甲上娛樂提供）

屋外石頭上還放有小月與小梅的木屐。（甲上娛樂提供）

廚房裡的水龍頭可以出水，爐灶還有燻黑痕跡。（孫伊萱攝）

放在洗水槽上方的4支牙刷。（甲上娛樂提供）

父女3人泡澡的圓形浴池。（甲上娛樂提供）

屋外的水井真的能打出水。（甲上娛樂提供）

屋內的櫃子打開裡面有各種生活用品。（甲上娛樂提供）

園方透露此處還真的曾經辦過活動，邀請幸運的一家人來體驗，但因為園區晚上沒有開放，所以並不能過夜。而電影中姊妹倆剛搬家時，曾興奮尋找通往2樓的樓梯，自認已經對於電影情節倒背如流的吉卜力迷們，屆時也可以一起來找找是哪一扇門，不過樓梯有限制遊客上去，還有要注意的2點就是，爸爸的書房不能進入外，室內也不開放拍攝，但光是外觀就已經拍不完，屋外還有等待爸爸的公車站牌，加上周圍豐富的自然景觀，呈現出昭和時代的田園風景，讓人一走進園區就像是置身於《龍貓》的世界。

通往2樓的樓梯邀請遊客一同尋找。（孫伊萱攝）

爸爸凌亂的書房，此區只能從外面看。（甲上娛樂提供）

小月和小梅等待爸爸的公車站牌。（甲上娛樂提供）

沿著後山的森林步道繼續往上走，也會看到山頂上約5公尺高的「動動力堂」，宛如走進了森林與龍貓來場奇遇記，但因為據說只有小朋友才看得到龍貓，所以這是個僅限12歲以下兒童進入玩耍的木造遊樂設施，旁邊依舊是細節滿滿，還能看到橡果子狀的黑色石子，另外，為讓攜帶娃娃車、輪椅或是行動不便的旅客也能看到龍貓，還有個來往山頂與山腳下的坡道纜車「動動力號」，最多能提供8人搭乘。

沿著後山的森林步道繼續往上走，會看到山頂上的「動動力堂」。（甲上娛樂提供）