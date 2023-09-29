戴資穎。（鄭任南攝）

莊吉生（左）、許育修（右）闖進男雙金牌戰。（中華奧會提供）

「鞍馬王子」李智凱再次完美落地，不負眾望幫助中華隊拿下第3金，同時完成亞運鞍馬項目2連霸。另外讓人驚喜欲狂的是，台灣圍棋九段棋士許皓鋐連續跨過世界前3好手，奪得中華隊本屆亞運第4面金牌，替台灣圍棋界創下歷史新頁。

中華羽球女團3比0輕鬆擊退香港，8強將碰上首輪輪空的衛冕者日本，重要的第一點單打，預計將會是戴資穎力抗山口茜的經典戲碼。中華男團部分也是硬仗，將要碰上地主中國，中華隊過往第2、第3男女單人選相對弱勢，得靠2點雙打撐起場面。

中華男雙莊吉生／許育修4強交手泰國組合伊沙羅（Pruchya Isaro）／瓊斯（Maximus Jones），雖然先讓出一盤，但中華男雙在次盤搶七大戰有驚無險收下盤點，最終成功以4比6、7比6（7比5）、10比2逆轉打敗泰國組合，勇闖男雙決賽。而稍後進行的兩場4強混雙賽事，以及明天的女雙「內戰」都有台灣球員身影，代表網球項目至少5面獎牌出爐。

女子25公尺空氣手槍第8名完賽，「證件妹」吳佳穎繼續在10公尺空氣手槍項目再接再厲。女子競技體操平衡木拿下資格賽最高分的丁華恬，是中華隊首位以第1名闖進競技體操單項的女將，有機會爭取獎牌。今年世大運初登場獲得女子鏈球第4的余雅茜，與獎牌擦身的她將試圖在亞運擲出風采。全力備戰200公尺蝶式決賽的王冠閎，則誓言終結中華隊在游泳項目長達25年的獎牌荒。