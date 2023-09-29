進口雞蛋爭議不斷，有民眾在臉書社團PO出照片，透露買到綠色蛋白的「臭雞蛋」，甚至有黑色汁液。針對此事，行政院長陳建仁出面駁斥，表示是「假消息」，農業部也到警局報案，警方追查後在昨（27日）晚11點找到人，消息在網路掀起熱議，引爆大批網友怒火，狠嗆這樣的作法根本是共產國家。

據了解，40歲謝姓男子在臉書社團發文，表示買到「黑綠雞蛋」，只見打出來的蛋竟然腐壞，同時還配上巴西國旗，暗示進口雞蛋品質有問題。對此，高雄市衛生局在25日派人前往發貨的蛋行進行查核，行政院長陳建仁也出面澄清，斷定「這是一則假消息」，要民眾提高警覺，不要被欺騙。

另外，農業部也在27日下午3點左右前往警局報案，因為該則訊息恐涉及妨害名譽及引發社會大眾恐慌，警方鎖定臉書帳號，當天晚上11點多就找到發文的謝男。據悉，謝男坦承有發布該則貼文，且雞蛋是在新莊的全聯購買，強調真的發生，並沒有做假，全案訊後將依違反刑法妨害名譽罪嫌移送台北地檢署偵辦。

此消息在網路引發熱烈迴響，新聞媒體包括NOWnews 今日新聞、udn.com 聯合新聞網、ETtoday新聞雲等，都有分享此事；而老天鵝娛樂和Z9吳達偉也都非常關注，底下至少破百則留言，最多甚至有1600多條。

網友留言內容諸如「政府說你是假的你就是假的，哪來這麼多話」、「笑死，台灣其實根本共產社會」、「超高效率的表現」，認為原本只是很平常買到壞掉的東西，分享在群組而已，卻被依法移送，痛批政府為了選舉不擇手段，還有人表示以後打蛋都要先錄影自保，字裡行間明顯可以看出，民眾對政府的處理方式很不滿意。