今天到周日（29至10月1日）中秋連假受東北風影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，尤其東北部降雨較持續，有大雨機率；周日北台灣將轉涼。氣象專家吳德榮指出，菲律賓東方海面熱帶擾動發展成颱機率高，預估路徑穿過巴士海峽，下周三至五（4至6日）將影響台灣，不過影響程度與颱風距離及強度有關，應持續觀察。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，中秋連假微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區偶有短暫雨，背風面桃園以南晴時多雲，近山區午後有局部短暫陣雨。西半部白天仍偏熱，周日北台灣稍轉涼。今各地氣溫：北部24至36度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至34度。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動發展成颱的機率高，系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽，下周三至周五影響最大，但影響程度與颱風距離及當時強度有關。

美國系集模式模擬則顯示，熱帶擾動除了偏西進行的機率外，也可能在呂宋島東方約1千里處向北迴轉。吳德榮強調，此為10天內的系集模擬，反映不確定性，應持續觀察模式的調整。