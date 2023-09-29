近日有一名謝姓男子在網上PO出照片，表示自己買了雞蛋，結果敲開來竟是蛋白變綠的臭蛋，但行政院長陳建仁指控為假消息，該男也以妨害名譽罪遭警方函辦。不料昨（29）天下午再爆出一起楊姓民眾買到腥臭黑蛋的事件，他旋即錄影存證。台北市議員徐巧芯也與楊男連絡，強調身為民代，會做大家的後盾。

徐巧芯昨晚在臉書發文表示，關於民眾買到臭蛋的事情，自己已與當事人通話，了解情況，並向台北市衛生局代為檢舉，請市府儘速稽查，保障人民食安。

徐還提到，台北市的楊先生幾天前買到「黑臭蛋」，先是嚇了一跳，又看到政府竟然因為有其他民眾說買到壞蛋要被農業部告「妨礙名譽」，只好趕緊請員工錄影存證，避免也遭受同樣的待遇，並且今天也有記者拍到確實有民眾買到臭蛋。人證、物證皆有。徐聲稱，她將代為向衛生局公開檢舉要求稽查。

除此之外，徐巧芯還提到，楊男告訴她，這個政府已經爛掉了，怎麼會用司法手段對付普通民眾？「他也是買到了壞掉的蛋，好險聰明懂的錄影存證，否則是不是也要被政府「調查」？他還感嘆現在作為一個普通人，連講述自己的經歷都要擔心遭到政府對付？政府應該要保護人民，而不是把責任推給人民」

對於楊男上述一番說法，徐巧芯相當認同，同時指出自己相當憤怒政府這一系列透過司法恐嚇人民的作為。民進黨政府動用公權力欺負老百姓，真的有人買到壞掉的蛋，卻還要「錄影自保」，代表這個政府已經讓人民恐懼而非自由。綠營及其側翼都用這種方法想讓社會噤若寒蟬，

徐巧芯說到，「除了linbay好油被出征，我也因為揭露巴西進口蛋的問題被濫訴違反社維法，但自己會持續揭露事實與真相，不怕政府濫用法律欺壓。」徐表示，她也告訴楊男，身為民代會盡力監督，做大家的後盾。

另據《ETtoday新聞雲》28日報導，楊男買到的臭蛋，一打出來外觀就呈黑臭液體的形狀，腥臭味更是店裡面的員工躲避不及，他不但有錄影存證，還將發臭黑蛋用保鮮膜保存起來，另外兩顆散蛋在搖晃時，也有傳出液體流動的聲音。