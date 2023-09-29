今天是中秋節，不少人準備烤肉賞月。一名網友表示，他認為中秋烤肉好吃的精髓在於「醬料」，並分享自己最愛的烤肉醬就是沙茶醬，加一些蔥花、蒜泥、辣椒和醬油去調製，烤出來的肉都超香超好吃，引起網友熱議，不少人點頭表示，烤肉醬真的是精髓，而且有沙茶醬才有靈魂。

一名網友近日在PTT上分享，台灣人每逢中秋節最愛烤肉，而他個人認為烤肉要好吃的精髓就在「醬料」。而且他幫大家烤肉的時候觀察到，大家總會特意交待一句「我的幫我多塗一點醬！」可見大家吃烤肉，只要醬夠味就沒事。

原PO表示，烤肉他最推刷「沙茶醬」，推薦大家可以用沙茶醬當底，加一些蔥花、蒜泥、辣椒和醬油去調製烤肉醬，烤起來很夠味又很好吃。

貼文引起網友討論，不少人點頭直呼，烤肉醬真的是精髓，並分享自己心目中的最強醬料。「沙茶醬要加花生粉+蒜泥+辣油+香油+生抽」、「只要沾醬我一定都會加沙茶，沒有沙茶醬就沒靈魂」、「先把沙茶+醬油蔥薑蒜生蛋調好，預先把肉醃個半小時，那烤起來才是頂級美味，可以直接夜市擺攤的那種」。

不過也有網友不認同說，如果食材本身夠高級、夠新鮮，其實不太需要醬料輔助就超好吃，買高級牛肉烤熟以後，灑點鹽巴就很讚了。