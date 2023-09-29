巴西進口蛋事件狂燒，日前有民眾在網路上貼出一篇貼文指出，自己在全聯購買台農蛋品，打開蛋後卻驚見黑綠色臭蛋，貼文一出瞬間引發廣大迴響，農業部對此也前往中正二分局對貼文者提告妨害名譽，警方獲報後也循線找到發文的謝姓男子，並在27日晚間完成筆錄。對此，台北市市議員游淑惠與立委候選人羅智強也提出質疑，認為警方受於政治壓力光速處理案件，警方應保護人民身家安全，而不是把小案大做。而中正二分局也對此回應澄清，強調通知送達除郵寄外也可親自送達，並無違反刑事訴訟法等相關程序。

回顧整起事件，住在新莊的43歲謝姓男子，日前在臉書社團內PO文指出，自己9月17日在全聯購買一盒台農蛋品，盒子上明明標示10月7日到期，但敲開蛋後卻發現蛋液呈現詭異的黑色液體，蛋殼內還明顯發黑，詢問「請問這是進口蛋嗎？」，並在貼文內附註巴西國旗與發票明細。

謝男的貼文一出後，也瞬間引發廣大迴響，經媒體報導後，行政院長陳建仁也回應表示，該篇貼文為假消息，希望民眾提高注意力，慎防被騙；而農業部更在27日下午3時許，直接派員前往中正二分局對發文的謝姓男子提告妨害名譽。

由於事關重大，警方獲報後也不敢輕忽，火速鎖定發文的謝男後，親自將通知書送達，謝男得知消息後並親自簽收通知書，主動向警方表示，通知書上原定其10月4日前須前往製作筆錄，不過他時間上無法配合，「現在就有空」，表示願意現在就製作筆錄，因此和警方一起就近在新莊丹鳳派出所內製作筆錄。

事件曝光後，大安區立委候選人羅志強與北市議員游淑惠指出，一個透過臉書的消費申訴，卻被農業部搞成驚天大案，何況謝男在自己的貼文內根本未批評政府政策，卻被行政院與農業部在未查證的情況下，直接認定是假消息。因此他們也認為陳吉仲與陳建仁散布假消息，對2人提出告發。

游淑惠也質疑警方，認為警方火速辦案，疑似受到政治壓力影響。不過中正二分局也回應澄清，一般通知書多為郵寄送達，但由於涉及重大民生議題，警方才會親送至謝男所住管理室，而親送通知書均符合刑事訴訟法相關程序；警衛通知謝男後，謝男下樓簽收，並主動表示現在就可以前往製作筆錄，因此才會就近於丹鳳派出所製作筆錄，並無逮捕等情形。