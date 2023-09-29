新北市新店區有名周姓婦人，於28日上午11時左右出門買菜，途中遇到住在附近的施姓女子正牽著哈士奇散步，由於哈士奇突然暴衝，婦人受到驚嚇後，要求施女「把狗牽好」，未料此舉竟讓施女不滿，當場把婦人推倒在地，甚至還猛踹幾腳，直到熱心民眾見狀後協助報警，施女才牽著狗離開，婦人送醫後則無大礙。

據悉，71歲的周姓婦人於28日上午11時左右在前往菜市場的路上，行經新店區安祥路110巷時，遇到住在附近的32歲施姓女子正牽著哈士奇散步，豈料，哈士奇突然暴衝，並朝著周婦靠近，周婦受到驚嚇後，要求施女「把狗牽好！」

此舉竟讓施女不滿，雙方起口角後，施女更當場把婦人狠推在地，甚至還猛踹幾腳，直到附近社區的總幹事和熱心民眾見狀後協助報警，施女才牽著狗離開現場，婦人的左肩膀、胸部則有挫傷，幸好送醫後並無大礙。

周婦的孫女得知後，也將經過PO在臉書社團「我們就是安坑人,安坑自古就是城!」，希望網友能指認施女，周婦也已向警方提出傷害告訴，轄區新店警方將通知施女到案，將依傷害等罪嫌偵辦。