美國演員兼饒舌歌手Nashawn Breedlove（納肖恩布里德洛夫）曾在電影《街頭痞子》飾演Lotto，與阿姆來場激烈的饒舌對決，闖出知名度；想不到24日傳出在家中猝逝，他的母親隨後發臉書證實，讓粉絲十分不捨。

根據外媒《TMZ》報導，Nashawn Breedlove 24日在紐澤西州的住宅過世，46歲的生命畫下句點。他的母親Patricia 26日在臉書PO文證實此事，「Nashawn是一位饒舌歌手、歌手、詞曲作家和演員，沒有人可以否認他的才華。Nashawn離開這個世界，讓我生命中留下了巨大的空虛，我無法用言語表達出我所感受的痛苦和感傷。」

雖然不捨兒子英年早逝，但Patricia相信Nashawn將永存在大家的心中，「他的愛是我生命中永恆的存在，我愛你，我的兒子，除了死亡，沒有什麼能讓我們分開。」消息傳開後，不少網友紛紛留言安慰，也感嘆Nashawn Breedlove突然離世。