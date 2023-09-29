不少男性步入中年後，發現肚子越來越大，陰莖外觀也較年輕時顯得短些，不免憂心，泌尿科醫師表示，這是因為年紀漸長後代謝變慢，脂肪容易堆積於肚子，而肚子往前凸出後，會使得陰莖的外觀長度縮短，甚至會因此減少3公分。醫師表示，有此問擾者只要努力減重、消除腹部脂肪，就可恢復陰莖真實的外觀長度，且可恢復原本的性能力。

北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在其臉書粉專「泌密會客室」表示，男性的陰莖長短與恥骨聯合前方的脂肪密切相關，因為身體脂肪容易堆積在肚子上，而肚子脂肪堆積會一路延伸到「恥骨聯合」的前方，陰莖則是經過恥骨聯合下方再向外延伸到體外。

醫師表示，若恥骨聯合前方的脂肪累積，導致肚子往前凸，陰莖就會顯得較短，一般來說，有啤酒肚的人，恥骨聯合前方的脂肪最少3公分厚，因此不論是陰莖的外觀或是勃起長度都會讓人感覺縮短2~3公分。

醫師表示，啤酒肚雖然不會真的讓陰莖縮短，但會影響「性福感」，因肥胖者易有三高問題，使得陰莖充血能力不佳，導致勃起功能障礙，加上陰莖露出的長度縮短，降低啤酒肚男性與伴侶間的性福感，長期可能導致心因性陽痿，「因此去除啤酒肚是關鍵，方式則為搭配飲食與運動的減重。」