一名家住樹林太陵路的李姓男子，昨天深夜返家時發現沒帶鑰匙，竟異想天開從7樓攀爬大樓外牆想要爬窗入屋，未料從高處失足墜落，當場沒有呼吸心跳。新北消防獲報後趕抵，發現已無生命跡象，經送醫急救仍傷重不治。

昨天深夜11時許，李男在外返回樹林太平路住處，發現身上沒帶鑰匙，於是沿著7樓管線攀爬外牆準備入屋，但是卻意外墜落地面，當場倒臥在血泊中失去呼吸心跳。消防局獲報趕到場緊急協助送醫急救，李男最後仍宣告不治。警方現場鑑識後，初步排除外力介入跡象，原因仍由警方調查中。