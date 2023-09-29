巴西國家亞馬遜研究所（INPA）指出，赤道東太平洋水域異常增溫的聖嬰現象（El Niño）和北熱帶大西洋變暖，造成今年亞馬遜出現13年來第2嚴重的乾旱，威脅居民生活。

亞馬遜集中了世界上20%的淡水，但住在巴西北部阿克里州（Acre）首府白河市（Rio Branco）的63歲居民瑪麗亞（Maria）的家中，水龍頭卻沒有水。

瑪麗亞已婚，是兩個孩子的母親，只能依靠當地政府的水罐車運送水。有時水罐車出問題延遲，瑪麗亞就得自掏腰包買水。

除瑪麗亞一家外，還有逾4000戶家庭依賴白河市民防局「抗旱行動」的水車供水。這項行動從今年7月開始，預計實施到12月中旬。

2021年，該行動為10個社區提供服務，但今年已經至少有30個社區加入。與此同時，供應白河市的阿克里河水位降至1.44公尺，僅比2022年10月記錄的歷史最低點 1.25公尺高出19釐米。

白河市民防局協調員法高（Cláudio Falcão）指出，因嚴重乾旱導致樹薯、香蕉、咖啡等作物和養魚大量減產，估計農村地區農民經濟損失約40%。

此外，城市地區因火災和缺水問題，呼吸系統疾病有所增加。隨著乾旱，用水量增加，白河市民防局雖努力部署以維持水壓力不足的社區供水，但水罐車也已經無法滿足需求。

上周，阿克里州政府宣佈進入緊急狀態，理由是空氣品質差和高溫導致衛生設施處於過度負荷狀態。

法高表示，在6月23日至8月4日期間，阿克里連續41天沒有下雨，9月的歷史平均值為91毫米，但到目前為止只有一半的降雨。

阿克里聯邦大學（Ufac）衛生、環境和水資源專家莫瑞拉（José Genivaldo Moreira）指出，儘管亞馬遜地區的乾旱期屬季節性，聖嬰現象是一種週期性，但該地區極端天氣事件的頻率增加，可能與森林砍伐等因素加劇氣候變化有關。

莫瑞拉說，過去極端事件大約每15年發生一次，現在可能每5年，甚至在更短時間內發生，例如白河市在上半年也遭受到前所未有的洪災。（編輯：陳承功）1120929