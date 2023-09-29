台灣去年底接連驚傳多件國人遭騙至柬埔寨，以為能任職高薪工作卻慘淪「豬仔」，抵達當地後不是被迫從事詐團工作，又或幾次轉賣、強摘器官。高雄市一名葉姓女子（23歲）去年慘遭國內人蛇集團，一名綽號「安哥」的劉姓男子騙至柬埔寨，為求自身返台，反騙2名友人騙來柬埔寨。一審時，高雄地院依以詐術使人出國罪，判處葉女5年4月徒刑，葉女不服上訴，高雄高分院駁回上訴。

回顧本案，警方接獲民眾爆料後循線調查，查獲該名綽號「安哥」的劉姓男子，經營著全台最大人蛇「萬古集團」。據了解，劉男透過網路、感情交往、博奕、投資等詐術獲利，同時招募台人至柬埔寨進行詐騙工作，成員如若業績不佳或不從則將慘遭囚禁凌虐，期間更有台人從受害者淪為共犯，吸收更多台人赴柬。

警方執行「靖柬專案」，循線逮獲葉女、郭姓姊妹、何男、吳男等5人，刑事局後於桃園機場查獲綽號「丹哥」蔡男、王男、詹男等3人，經查也屬劉男集團成員。其中，集團幹部葉姓女子偽裝被害者，向警方謊稱自己遭騙至柬埔寨，後遭吸收成為幹部，自己最後則付了約40多萬元贖金才得以返台。

根據檢警調查，葉女還拉攏2名友人加入，一同柬埔寨工作，佯稱是「從事一般電腦打字合法工作，月薪為4萬元，另有獎金」等話術，成功拉2名不知情友人到柬埔寨，直到家人付了大筆贖金才獲釋。

警方指出，葉女曾向負責招募人員王男致謝「謝謝哥給我這個平台，我很珍惜」，甚至向女友人表示：「他們說要給我優先升職」、「因為我之前有做過」。

高雄地院一審時，認為葉女若是被騙去柬埔寨，應該不會生出「樂在工作」之可能，甚至向女友人謊稱「我在這裡（柬埔寨）很快樂」，更對王男讓她前往柬埔寨表示感激。法官最終不採信葉女說法，依使詐術使人出國罪，判葉女、王男5年4月徒刑；葉女不服判上訴，二審遭駁回。