一般而言，有血緣關係的家人，長相應該會有相似之處。不過，中國黑龍江有一名爸爸，他覺得3個孩子長得不像自己，因此決定驗DNA檢驗，結果顯示非親生，但妻子堅稱自己沒有做對不起丈夫的事，直到雙方離婚多年，才驚覺背後陰謀。

據《docnhanh》報導，這名39歲女子結婚後育有3個孩子，由於丈夫出身傳統家庭，很有創業精神，讓她決定為了丈夫犧牲自己，從事普通的辦公室工作，收入平平，但有足夠的時間照顧小孩，過了12年丈夫升遷，當了公司董事，家庭經濟也改善許多。

以為好日子終於要來了，丈夫某天卻發現，3個孩子和他長得不像，於是提起這件事。女子一開始以為只是玩笑，殊不知過幾天，丈夫堅持要做DNA檢測，讓她難以置信，更令人跌破眼鏡的是，結果顯示3個孩子和丈夫沒有血緣關係。

女子無法相信，每天哭求丈夫相信她，發誓自己沒有做出逾矩的事，但丈夫完全不聽她的解釋，也因為覺得難堪拒絕再驗第2次，夫妻倆因而分居，不久也離婚了，3個孩子暫時回到老家居住。

女子陷入憂鬱、心痛不已，但仍希望前夫有一天氣消，她就有機會可以解釋一切。4年後她下定決心回去探望，卻看到前夫抱著一個陌生的孩子，孩子嘴裡不斷叫他「爸爸」，當下雖然震驚，但她顧做鎮定走上前，辯稱是要回來拿孩子忘記的東西，也好奇詢問那名陌生的孩子來歷，卻換來前夫的嚴厲斥責。

儘管如此，女子還是平靜地走近孩子，趁機採集頭髮樣本，事後驗DNA赫然發現，這名陌生的孩子和她的3個小孩有血緣關係，而且生父就是她的前夫。雙方對質後她才得知，前夫在過去的DNA檢測中，拿了別人的頭髮樣本，所以結果不準確，一切都是前夫的陰謀，想要藉此離婚，名正言順和小三在一起。

事情的真相曝光，女子崩潰哭得無聲無息，「我以為我會幸福，沒想到是這樣的結局」，目前她已經向法院提起訴訟，將前夫告上法院，同時要求對方負擔撫養孩子的責任和義務。