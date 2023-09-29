YouTuber劉芒遭前房東控訴退租時屋況不佳，交屋當天還遲到，人設再度翻車，沒想到事情突然有了反轉，最初轉貼房東爆料內容的網紅「美到沒朋友」，昨(28日)突然發文表示由於疏於查證，公開向劉芒道歉。

網紅「美到沒朋友」先前轉發房東爆料內容，表示：「平常漂漂亮亮的女生，私下感覺都在垃圾堆過活」，對於劉芒弄壞的東西全從押金扣除賠償，他則是嘲諷：「好想知道劉芒當初租屋押金是一百萬嗎」，沒想到事隔數日，他突然公開向劉芒道歉，強調疏於查證，才把地上的黏土與洗衣精誤認為口香糖和其他液體，引發不必要的紛擾，藉此呼籲所有房東及房客：「面交清點資產時，一定要當面說清楚，避免溝通不順暢而引發任何爭議」。

對於這次引發的軒然大波，網紅「美到沒朋友」表示知道許多記者都有追蹤粉專，雖不敢認為極具影響力，但未來發文會更加謹慎注意，至於這幾天收到的私訊都儘量點開來看，沒想到有天自己也成為被罵的人，不免感嘆：「出來混總是要還的」，但也不忘感謝這段時間所有人給的意見與指教。

網紅陳沂日前逆風力挺劉芒，指出屋況並未想像中糟糕，許多問題都被無限放大，對於房東指出出租三年內，多次被劉芒房內髒亂景象嚇到，讓陳沂難以置信表示：「房子租給人家還三天兩頭去稽查，完全恐怖房東的行徑吧」。