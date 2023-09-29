根據《中國時報》獨家報導，民眾黨2024總統參選人柯文哲28日出席活動，談到藍白合有關議題時，直言最後一定會合，就看怎麼合而已。言論一出隨即引發網友熱議，PTT上更有鄉民表示，「穩惹穩惹 」、「穩了，侯柯配」

《 中國時報》29日報導，柯文哲昨出席中華戰略學會召開的「慶祝民國112年教師節暨緬懷故理事長王文燮上將紀念會」，他在會中談到有關2024藍白合時指出，「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已」。現場與會者聽完後也相當振奮，並大呼「「很好！」

民眾黨總統參選人柯文哲28日上午出席「中華戰略學會慶祝民國112年教師節暨緬懷故理事長王文燮上將紀念會」，提及2024選舉時表示，「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已」，現場報以熱烈掌聲。（讀者提供／楊亞璇台北傳真）

對於柯文哲表示藍白最後一定會合，PTT鄉民也在《八卦版》紛紛留言稱，「直接當副的，實行內閣制不就好了」、「最後一定合，大家鬆了一口氣，藍白穩了」、「哇嗚」、「柯是來為民服務，不是來爭位子的」、、「哥布林嚇尿」、「藍白一家親啦！」。

除此之外，還有網友認為，「理念？實現理念一定要自己當總統？」、「講難聽當副的還有機會實現理念」、「要當正的就是二個都沒有」、「是要藍白共治，還是綠營新潮流繼續胡搞」。