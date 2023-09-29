印尼一名外送員自稱接到一筆「難度極高的訂單」，他為了完成送餐任務，特地搭機遠赴2400多公里外的另一座島，去買爪哇特色甜點「Bakpia Pathok」。奇聞連空姐都不敢相信，請他出示登機證，反覆看了好幾遍。
該名外送員穿著東南亞叫車平台Grab綠色制服，從北蘇門答臘省的首府棉蘭（印尼第三大城）搭機，飛往爪哇島日惹市，買一種被稱為「Bakpia Pathok」的甜麵包，通常包綠豆餡。
同機乘客拍攝影片時，空姐還走過來詢問外送員能不能看一下登機證，經她再三確認，才接受眼前這個人真的搭機跨島取餐。
不過根據外媒分析，棉蘭飛日惹的機票不便宜，單程約新台幣6800元，且只有周五、周六有回程班機，這筆訂單「拍片宣傳」的可能性頗高；外送員也被起底是棉蘭民主革命黨成員。
Grab總公司直接踢爆，強調訂單內容不真實，因他們的外送員不能承接不同島嶼之間的訂單。
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