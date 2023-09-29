洋蔥是許多家庭的必備蔬菜，因富含多元營養素，被譽為超級食物。內科醫師傅裕翔表示，洋蔥含有槲皮素，能有效降低多種癌症的風險，且含硫化物可控制血糖，另因有豐富的類黃酮，能有效預防阿茲海默症。

傅裕翔在其臉書粉專上表示，洋蔥因帶有硫化物，常會烹調者處理時不禁淚流滿面，但洋蔥具有多元且豐富的營養素，有4大功效，包括抗氧化、預防阿茲海默症、有助抗癌、控制血糖。

1. 抗氧化：洋蔥富含槲皮素，有助於清除體內的自由基，可抗發炎、降低壞膽固醇濃度，使血管暢通、保持彈性，有效預防動脈硬化、血栓，降低罹患心臟病風險。

2. 預防阿茲海默症 ：洋蔥內含豐富的類黃酮，根據研究顯示，若長期攝取類黃酮，能有效預防阿茲海默症。

3. 有助抗癌：槲皮素也能有效降低罹患多種癌症的風險，除槲皮素外，洋蔥還含有有機硫化合物，據研究發現，平時食用大量洋蔥及大蒜，能有效預防乳腺癌。

4. 控制血糖：洋蔥含有槲皮素和硫化合物，具有改善糖尿病的作用。一項研究發現，第二型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖。