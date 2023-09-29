小編今（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。臉書母公司Meta全力導入生成式AI版圖，27日召開年度開發者大會（Connect 2023）時宣佈，旗下所有App將加入AI聊天機器人，預料30億名臉書用戶都將擁有類似OpenAI機器人ChatGPT提供的體驗。業者指出，臉書大舉導入生成式AI，明年相關資本支出建置上看千億元，廣達、緯穎、奇鋐及川湖等概念股將受惠。

【1】Meta攻AI 廣達、緯穎受惠

Meta行政總裁執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）召開Meta開發者大會，一如外界所料，除了發布新一代的頭戴式裝置Quest 3及和智能眼鏡新品，更聚焦在該企未來AI藍圖。

Meta 27日宣布上架新的聊天機器人「Meta AI」，將與微軟合作，將Bing搜索彙整到Meta AI聊天機器人中，這代表著用戶能更輕鬆地和AI對話，獲取資訊。

【2】台積定調3Dblox 2.0新標準

台積電OIP 2023（開放創新平台生態系論壇）打造下世代全新的3Dblox 2.0版本開放標準，加速同業導入AI商機，台積電設計暨技術平台副總經理魯立忠表示，台積電以聯盟方式協助產業整合，幫助客戶加速跨入AI新世代。

【3】美光財報看記憶體3大廠 拚明年Q1損平

記憶體大廠何時擺脫虧損？三星、SK海力士及美光三大原廠擴大減產，並努力拉升報價，但漲幅不夠高，目前三大廠都尚未轉虧為盈，樂觀預期要到明年第一季達到損益兩平。

【4】恒大系３家港股公司 突暫停交易

大陸地產巨頭恒大集團連日利空不斷，28日港股盤前，才短暫復牌的「恒大系」三家港股上市公司：中國恒大、恒大汽車、恒大物業港股突然公告短暫停止買賣。晚間恒大集團證實董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。隨著恒大高層陸續被有關部門控制，恒大事件或已進入收網階段。

【5】華為新機秒售罄 供應鏈嗨翻

捲土重來的大陸資通訊大廠華為近期成為鎂光燈焦點，其28日再發表手機新品開售秒售罄，平板與手表等產品也獲得不俗成績。反映在股價上，華為供應鏈與概念股為大贏家，近期股價迎慶祝行情不斷，還傳出業者正積極招人、擴大產能等利多。