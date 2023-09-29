大陸江蘇蘇州有名女子，在公司發的月餅中，發現了1根頭髮，而後她因為懷疑月餅品質，於是決定向月餅廠商諮詢，這才得知公司送的月餅並沒有防偽標識，且是在其他平台購買的假貨，隨後她也向人事部門反應，未料公司竟指責她多事，隔天還被解雇。消息傳出後，許多網友都直呼太誇張，但也有人認為，這位女子可能先前已引起公司不滿，才會被解僱。

據《百度新聞》報導，江蘇蘇州有名女子是知名企業的員工，每逢中秋節，公司都會發放月餅作為福利，然而當她在品嚐今年的月餅時，竟發現1根頭髮，她因為懷疑月餅是假貨，所以打算打電話進行投訴，但卻發現包裝上並沒有投訴電話，於是決定向月餅廠商諮詢，這才得知公司所送的月餅並沒有防偽標識，且是在其他平台購買的假貨。

隨後她向人事部門反應，希望能得到後續的處理，未料公司卻指責她多事，還說這只是偶然事件，根本沒有必要大驚小怪，對此她感到相當不滿，她認為，身為公司的員工，應該有權利提出合理的質疑，也希望公司能保障員工的權益。

豈料，更令她傻眼的是，隔天她竟然收到了解雇通知，她也表示，自己只是提出了問題，並沒有做任何踰矩的行為，但卻遭受了不公正的對待。

消息傳出後，許多網友都直呼太誇張，認為公司應該妥善處理問題，而不是直接解僱員工，但也有人認為，這位女子可能先前已引起公司不滿，才會被解僱。