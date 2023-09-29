今天是中秋節，命理老師廖美然列出8大禁忌，小心做錯恐招來衰運，提醒民眾今天不要穿全黑的衣服、避免前往海邊烤肉、不要修剪花草樹木、不可手指月亮、不爆氣、不宜辦婚禮、勿蓬頭垢面；另外拜拜的月餅要用圓型的。

廖美然在《命運好好玩》節目中表示，中秋節是月老生日，當天千萬不要穿著全黑衣服，圓滿之日應該要光彩亮麗，也能讓運勢好轉，最好穿紅色、粉紅色系衣服；可以把外表梳理乾淨去拜月老，求貴人、結好緣，不要蓬頭垢面。

中秋節避開前往海邊或溪邊烤肉，因為剛好是漲潮的時間，比較危險。今年是癸卯年辛酉月，適合求貴人、桃花，因此中秋當天不要修剪樹木花草，可能會破壞運勢。

廖美然提醒民眾不可用手指月亮，月亮叫太陰星，也是一尊神，指月亮會對祂不敬。中秋當天是圓滿的日子，不要發脾氣、吵架，破壞磁場；另外不宜辦婚禮，否則婚姻可能不長久。

最後廖美然表示，民眾中秋拜拜時，盡量用圓型的月餅，象徵圓滿，也可以招來好運。